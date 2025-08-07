Así es el restaurante de Marbella de Antonio Banderas donde Will Smith cenó y bailó flamenco

El Pimpi Marbella: arte, gastronomía y famosos en la Costa del Sol. Ubicado dentro del prestigioso complejo Puente Romano Beach Resort, galardonado como el Mejor Resort de España por los premios Condé Nast Traveler 2023, El Pimpi Marbella abrió sus puertas en 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los destinos favoritos de las celebridades que visitan la Costa del Sol. Con Antonio Banderas como copropietario, el restaurante es la versión marbellí del mítico El Pimpi de Málaga, uno de los locales más icónicos de Andalucía. Esta nueva apuesta traslada la esencia del sur con una propuesta que fusiona gastronomía andaluza, espectáculos de flamenco en vivo y una ambientación que homenajea la cultura local.