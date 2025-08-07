Así es el restaurante de Marbella de Antonio Banderas donde Will Smith cenó y bailó flamenco

El Pimpi Marbella: arte, gastronomía y famosos en la Costa del Sol. Ubicado dentro del prestigioso complejo Puente Romano Beach Resort, galardonado como el Mejor Resort de España por los premios Condé Nast Traveler 2023, El Pimpi Marbella abrió sus puertas en 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los destinos favoritos de las celebridades que visitan la Costa del Sol. Con Antonio Banderas como copropietario, el restaurante es la versión marbellí del mítico El Pimpi de Málaga, uno de los locales más icónicos de Andalucía. Esta nueva apuesta traslada la esencia del sur con una propuesta que fusiona gastronomía andaluza, espectáculos de flamenco en vivo y una ambientación que homenajea la cultura local.
Will Smith cenó y bailó flamenco en El Pimpi Marbella
El pasado fin de semana, Will Smith sorprendió a todos los presentes al visitar El Pimpi Marbella. Tras una cena en la que degustó los platos estrella del local, el actor subió espontáneamente al tablao flamenco para bailar al ritmo del sur, compartiendo luego el momento en sus redes sociales. El vídeo se volvió viral en Instagram, y el local vivió una de sus noches más memorables.
No es la primera vez que El Pimpi Marbella recibe a celebridades internacionales. Robert De Niro cenó allí en junio de 2024 durante su escapada de cumpleaños, y en agosto del mismo año, Luis Miguel eligió el restaurante para disfrutar de una cena tras uno de sus conciertos en la ciudad.
¿Qué se come en El Pimpi Marbella?
La carta de El Pimpi Marbella ofrece una fusión de cocina andaluza con toques japoneses, apostando por el producto local y la innovación sin perder la raíz tradicional. Entre sus platos más populares destacan:
Tartar de atún con aliño andaluz
Croquetas de rabo de toro
Tataki de presa ibérica
Pulpo a la brasa con mojo andaluz
Postres caseros con sello malagueño
Todo esto enmarcado en una terraza acogedora, decoración con inspiración flamenca y un servicio de primera, en uno de los ambientes más exclusivos de Marbella.
El legado de El Pimpi Málaga
El Pimpi original, fundado en 1971 en un antiguo caserón del siglo XVIII en Málaga capital, es uno de los restaurantes más emblemáticos de España. Con su famosa sala de los barriles firmados por celebridades nacionales e internacionales, y su ambiente acogedor de patios y salones, se ha convertido en un símbolo de la cultura malagueña.
¿Dónde está El Pimpi Marbella?
Ubicación: Puente Romano Beach Resort, Marbella (Málaga)
Horario: Abierto todos los días
Espectáculos de flamenco en vivo: Cada noche