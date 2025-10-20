Boda de Stella Banderas: quiénes son y qué hacen los dos sobrinos de Antonio Banderas invitados al enlace

La boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski, celebrada este fin de semana en la Abadía Retuerta LeDomaine (Valladolid), se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año. Más de doscientos invitados —entre ellos figuras como Melanie Griffith, Dakota Johnson, Don Johnson y la legendaria Tippi Hedren— se han reunido para acompañar a la pareja en su gran día.