Boda de Stella Banderas: quiénes son y qué hacen los dos sobrinos de Antonio Banderas invitados al enlace

La boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski, celebrada este fin de semana en la Abadía Retuerta LeDomaine (Valladolid), se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año. Más de doscientos invitados —entre ellos figuras como Melanie Griffith, Dakota Johnson, Don Johnson y la legendaria Tippi Hedren— se han reunido para acompañar a la pareja en su gran día.
Pero entre los asistentes también habrá rostros menos conocidos del clan familiar: los sobrinos de Antonio Banderas, Javier y Víctor Domínguez Ruiz, hijos del hermano del actor, Javier Domínguez Banderas, conocido como Chico.
Un sobrino actor con proyección: Javier Hueso
El mayor de los dos, Javier Domínguez Ruiz, utiliza el nombre artístico de Javier Hueso y ha decidido seguir los pasos de su famoso tío. Se define como actor y artista, con experiencia en cine, teatro y televisión.
En entrevistas y publicaciones, Javier ha reconocido la influencia de Antonio Banderas en su vocación, aunque ha preferido construir una carrera independiente, enfocada en proyectos más alternativos. Su presencia en redes sociales refleja una trayectoria artística en ascenso, con varios reconocimientos por su trabajo escénico.
El otro sobrino, una promesa del deporte: Víctor Domínguez Ruiz
Por su parte, Víctor Domínguez Ruiz ha tomado un camino completamente distinto. Es nadador profesional y ha conseguido medallas en campeonatos andaluces, destacando en la prueba de 200 metros mariposa.
Pese a mantenerse alejado del foco mediático, es conocido en el ámbito deportivo local y mantiene una relación cercana con su prima Stella, con quien comparte una fuerte conexión familiar desde la infancia.
Un clan unido y discreto
El hermano de Antonio Banderas, Javier, ha sido durante años su hombre de confianza en el terreno empresarial, además de un destacado regatista. A diferencia del famoso intérprete de El Zorro o Dolor y Gloria, ha preferido una vida más discreta, lejos del cine y de las cámaras.
Sus hijos, Javier y Víctor, representan una nueva generación del clan Banderas, marcada por la diversidad de talentos: uno en el arte y otro en el deporte. Ambos estarán presentes en la boda de su prima Stella, fortaleciendo los lazos familiares en uno de los momentos más importantes de la vida del actor malagueño.