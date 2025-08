Antonio Banderas cumple 65 años: “Cada arruga en mi cara es una lección, ahora me toca ser el padre de la novia”

Antonio Banderas: pasión por la vida y por el arte

Con seis décadas y media a sus espaldas, Banderas no pierde el entusiasmo. “Siempre he creído que la vida es como un gran escenario, y he tenido mucha suerte de pisar muchos, desde los teatros de mi Málaga natal hasta los grandes estudios de Hollywood. Aún me quedan personajes por interpretar e historias por contar”, sostiene.