Bolivia, tras las elecciones: un país ya sin paciencia y repleto de desafíos

LA PAZ, Bolivia.- El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibirá un país con una economía al borde del colapso y una población exhausta ante una crisis que parece no tener fin. El economista de 58 años, triunfó en los comicios del domingo con 54,5% de los votos escrutados, por delante del ex presidente de derecha Jorge Quiroga, con 45,4%, según el cómputo oficial al 97%. Asumirá el cargo el 8 de noviembre.
Sus promesas de campaña se centraron en solucionar con urgencia la severa crisis económica, la peor que atraviesa el país en cuatro décadas. Tendrá que hilar fino para llevar sus propuestas, tanto en el Parlamento como en las calles, que esperan soluciones inmediatas.
“La paciencia se está acabando y se va a acabar justo cuando el siguiente gobierno asuma”, dice la politóloga Daniela Osorio Michel, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (Giga).
Las filas de vehículos se enredan sobre las pistas de las principales ciudades de Bolivia, de 11,3 millones de habitantes. Es la escenografía de la crisis en un país productor de combustible.
Sin reservas
El gobierno de Luis Arce agotó sus reservas de dólares para mantener una agónica política de subsidios a los combustibles.
Desde hace casi dos años, Bolivia sufre una escasez de dólares y combustibles que ha gatillado una inflación de 23% interanual a septiembre.
Paz se ha comprometido a ajustar los presupuestos de la nación y recortar más de la mitad de los multimillonarios gastos en subsidios de carburantes, aunque dice que los mantendrá para el transporte público y otros sectores críticos. Menos radical que Quiroga, evitaba hablar de un shock económico.
“Su visión gradualista puede tener tropiezos” e incluso un efecto inverso al buscado, señala el economista Napoleón Pacheco, docente de la Universidad Mayor de San Andrés.
Las calles y los sindicatos también tendrán influencia en lo que pueda hacer el nuevo gobierno. “Ojalá le den un poco de paciencia (...), pero creo que eso solo va a pasar si” en el nuevo gobierno “realmente se pone en acción inmediatamente, como lo ha prometido”, explica la politóloga Gabriela Keseberg.
Sin mayorías
La bancada más numerosa será del Partido Demócrata Cristiano de Paz, con 46 diputados, seguida de la Alianza Libre de Quiroga, con 39. Ninguna alcanza mayoría propia.
La campaña electoral deja muy desgastadas las relaciones entre ambos candidatos y sus grupos políticos, con acusaciones recíprocas de guerra sucia.
“Son heridas difíciles de resolver”, dice la socióloga María Teresa Zegada. Para llegar a los dos tercios que se requieren para hacer cambios estructurales van a necesitar hacer acuerdos”.
El millonario centroderechista Samuel Doria Medina, que quedó fuera en primera vuelta, dijo que apoyaría a quien ganara. Dirige Alianza Unidad, la tercera fuerza política más importante, con 26 diputados que no bastan para lograr la mayoría.
El ex presidente Evo Morales, del que se esperaba que sea el principal obstáculo para Paz, tendió un inesperado puente, con una publicación en X: “El pueblo, con su voto, derrotó a los racistas, odiadores, difamadores y violentos; castigó al poder mediático que pisoteó la ética periodística y practicó un periodismo indecente porque no solo fue principal impulsor de mi proscripción, en complicidad con el gobierno de Arce y otros, sino que se parcializó con el candidato norteamericano y difundió encuestas falsas”.
“El pueblo otorga a los nuevos gobernantes el mandato para no destruir el Estado Plurinacional, con soberanía, dignidad, inclusión y justicia social; para que respete los derechos sociales, como los bonos, y la política de distribución de la riqueza del Estado; y para no traicionar la agenda de los excluidos”, cerró.
Morales se encuentra desde hace un año en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, refugiado de una orden de captura por un caso de trata de menor que él rechaza.
Urgencia: Paz negocia con Argentina en medio de la escasez de combustibles
Apenas 24 horas después de su triunfo electoral, Rodrigo Paz ya puso sobre la mesa su más urgente misión: terminar con la crisis de combustibles que paraliza al país. En su primera conferencia de prensa, anunció que mantuvo conversaciones con “países amigos” como la Argentina, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Paraguay para organizar una colaboración que garantice el abastecimiento desde el 8 de noviembre, día en que asumirá el poder.
La medida busca responder a la demanda más urgente de la población. Desde hace meses, los bolivianos hacen filas de entre dos y seis horas en las estaciones de servicio para cargar nafta. El panorama es más dramático para el sector del transporte, con camioneros que llegan a esperar entre dos y tres días para conseguir diésel, una situación que tiene a la economía en jaque.