Bolivia, tras las elecciones: un país ya sin paciencia y repleto de desafíos

El ex presidente Evo Morales, del que se esperaba que sea el principal obstáculo para Paz, tendió un inesperado puente, con una publicación en X: “El pueblo, con su voto, derrotó a los racistas, odiadores, difamadores y violentos; castigó al poder mediático que pisoteó la ética periodística y practicó un periodismo indecente porque no solo fue principal impulsor de mi proscripción, en complicidad con el gobierno de Arce y otros, sino que se parcializó con el candidato norteamericano y difundió encuestas falsas”.