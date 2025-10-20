Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

El presidente electo prometió en la campaña fuertes recortes al gasto público, sobre todo a la subvención de carburantes, algo que los especialistas aseguran que profundizará la crisis antes de salir a flote de nuevo.“Esperamos que mejore el país (...), no alcanza el dinero, hay mucho sufrimiento, demasiado”, dijo María Eugenia Peñaranda, una ama de casa de 56 años, en su centro de votación en La Paz, a 3.600 metros de altura.