Bolivia retomará las relaciones con Estados Unidos

LA PAZ, Bolivia.- El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, anunció que reanudará las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2008 durante el gobierno del izquierdista Evo Morales. En la campaña electoral, Paz prometió que reinsertará al país en el ámbito internacional. Bolivia hoy tiene como principales aliados a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia. “En el caso puntual de Estados Unidos (...), esa relación se va a retomar”, aseguró Paz en su primera conferencia de prensa tras su triunfo.