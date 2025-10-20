Estos son los dos nuevos aceites de oliva que Anmat declaró ilegales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) se encarga de controlar y fiscalizar la sanidad y calidad de drogas, medicamentos, alimentos, productos de uso doméstico, productos de higiene y cosmética humana. Por eso es el organismo que supervisa productos como los aceites, entre los que se encontraron dos alternativas que no cumplían con la reglamentación vigente.