La Anmat prohibió la golosina “Copito de Nieve” por ser peligrosa para la salud

Irregularidades detectadas por la Anmat

Según informó el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), la infracción fue detectada por la Dirección General de Control de Córdoba durante un operativo de vigilancia alimentaria. Las muestras analizadas del producto resultaron “no conformes”, ya que los números de registro no existen en los sistemas oficiales, lo que convierte al producto en apócrifo.