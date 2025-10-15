Secciones
La Anmat prohibió la golosina “Copito de Nieve” por ser peligrosa para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en los registros del producto, que se vendía en Córdoba y por internet. Su comercialización y elaboración quedaron prohibidas en todo el país.

La Anmat prohibió este miércoles la elaboración, fraccionamiento, distribución y venta en todo el territorio nacional del producto “Copito de Nieve, heladitos secos”, al determinar que carece de los registros sanitarios exigidos y presenta rotulación falsa, lo que representa un riesgo para la salud pública.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 7566/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalla que el producto, identificado con los números R.N.E. N° 04017294 y R.N.P.A. N° 04039186-04039187, no cumple con la normativa alimentaria vigente.

Irregularidades detectadas por la Anmat

Según informó el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), la infracción fue detectada por la Dirección General de Control de Córdoba durante un operativo de vigilancia alimentaria. Las muestras analizadas del producto resultaron “no conformes”, ya que los números de registro no existen en los sistemas oficiales, lo que convierte al producto en apócrifo.

Ante esta situación, el organismo cordobés emitió la Resolución N° 23/2025, que prohibió la elaboración, publicidad y distribución del producto en la provincia. Luego, la ANMAT extendió la disposición a todo el país, incluyendo la venta a través de plataformas online.

Qué dice la normativa

El producto viola el artículo 3° de la Ley N° 18.284, el Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis y 13 del Código Alimentario Argentino (CAA), al carecer de registro de establecimiento y producto y presentar datos falsos en su etiquetado.

De esta manera, la ANMAT recomendó a la población evitar el consumo de los productos “Copito de Nieve, heladitos secos” y a los comerciantes, retirar el producto de sus góndolas y plataformas de venta.

