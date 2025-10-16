Anmat prohibió una popular golosina para niños y productos keto

En estos días se hizo oficial la prohibición que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó sobre una golosina. La entidad recibió una alerta y descubrió que un producto del mercado destinado principalmente a niños no cumplía con los requisitos que lo habilitan para ser ofrecido al público.
El pasado 9 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 7566/2025 que expuso los motivos por los que se prohibió la golosina. Según se informó, un Programa de Vigilancia Provincial en Córdoba procedió a hacer un análisis en el que se constató que el producto no era apto para comercialización.
Para evaluar la golosina, se tomaron muestras que dieron un resultado “no conforme” en lo que respecta a la rotulación del producto. El Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) y el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) que exhibía el producto eran inexistentes.
¿Qué golosina para niños prohibió Anmat?
El producto prohibido está rotulado como “Copito de Nieve, Heladitos Secos, R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187, Vencimiento: 21/07/2026”. Se trata de una golosina popular que circula en el mercado hace años pero que, en este caso, fue detectado en la provincia de Córdoba.
A la vez, las autoridades municipales y comunales de la provincia fueron advertidas y se resolvió la prohibición de elaboración, publicidad, comercialización y distribución en todo el territorio provincial de esta golosina. Para advertir a la población, además, se adjuntó un archivo a la Disposición con las imágenes del producto prohibido.
“Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado, ni expendido en el territorio de la República Argentina”, determinó la Anmat.
Anmat prohíbe productos “keto”
Anmat también prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de los siguientes productos de la marca Mami Keto: Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas - alimento saludable, yogur griego natural, pepas keto, budín keto, alfajor keto, cookies keto y crackers keto.
La medida, que aplica para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, fue tomada luego de comprobar que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, por lo que representa un riesgo para la salud de la población.