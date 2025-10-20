Historia del latrocinio del “Central Park” tucumano
Proyectos urbanos que pasaron al olvido (Capítulo 8). De las 400 hectáreas originales que iba a tener el Parque 9 de Julio se concluyó sólo la mitad norte. De la otra parte sobrevivieron 189 y por el avance del cemento sólo quedan manzanas “de verde”.
SOLO UNA PARTE. El proyecto original del parque 9 de Julio contemplaba una superficie superior a la del “Central Park”, pero no se concluyó.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánCevil PozoParque 9 de JulioClub Natación y GimnasiaCardenales Rugby ClubTucumán Lawn Tennis ClubLince Rugby ClubArgentinos del Norte
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular