Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
Desde los 80, con el cierre ferroviario, el traslado de la terminal y la proliferación de la venta ilegal, se vienen anunciando proyectos para recuperar un barrio histórico y emblemático de la capital. Anuncios y proyectos incumplidos. Capítulo 11.
EN 1900. Foto de la plaza La Madrid, donde luego se instaló la terminal de ómnibus hasta su mudanza en 1994; ahora la ocupan vendedores.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular