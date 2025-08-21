El parque 9 de Julio tendrá 15 kilómetros de ciclovías para conectar sus espacios emblemáticos

El parque 9 de Julio se prepara para recibir una innovadora red de ciclovías que busca combinar esparcimiento, movilidad y cuidado del medio ambiente. Así lo confirmó a LA GACETA Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana de la capital, quien explicó que la iniciativa forma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) impulsado por la gestión de Rossana Chahla.