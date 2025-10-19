Elecciones en Bolivia: Paz Pereira y "Tuto" Quiroga van al balotaje para definir al sucesor del MAS

¿Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el ex presidente que busca volver al poder?

Del otro lado, “Tuto” Quiroga, ex presidente y candidato de la alianza Libertad y Democracia, intenta regresar al Palacio Quemado tras obtener el 26,8% de los votos en la primera vuelta. Su propuesta de “#CambioRadical” se apoya en la disciplina fiscal, la digitalización del Estado y la apertura comercial. Nacido en Cochabamba en 1960, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Texas y fue presidente entre 2001 y 2002.