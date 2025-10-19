Elecciones en Bolivia: Paz Pereira y "Tuto" Quiroga van al balotaje para definir al sucesor del MAS

Tras veinte años de hegemonía del partido liderado por Evo Morales, más de 7,5 millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo en Bolivia para participar en el balotaje que definirá al sucesor político del Movimiento al Socialismo (MAS). La contienda electoral enfrenta a Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga, dos representantes de la derecha que buscarán conducir el nuevo ciclo político hasta 2030.
Desde las 8 de la mañana, los centros de votación de todo el territorio boliviano abrieron sus puertas para recibir a los electores. La jornada se desarrollará sin interrupciones hasta las 16, cuando está previsto el cierre oficial de las mesas. Según datos del órgano electoral, funcionan 35.253 mesas habilitadas, supervisadas por unos 204.000 jurados electorales designados para garantizar la transparencia del proceso.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, confirmó que se utilizará nuevamente el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE), encargado de ofrecer los primeros datos oficiales entre las 20 y 20.30, hora local. Durante el inicio de la jornada, el funcionario aseguró que el sistema está preparado para garantizar “unas elecciones justas, limpias, transparentes, imparciales y técnicamente confiables”.
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió en la primera vuelta?
Con más del 32% de los votos en la primera vuelta, Rodrigo Paz Pereira se posicionó como el candidato más votado, superando a los favoritos de las encuestas. El representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) busca consolidar en este balotaje el liderazgo que lo llevó a convertirse en protagonista inesperado de las elecciones en Bolivia.
Hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967. Economista y con amplia experiencia en el sector público —fue diputado, concejal, alcalde de Tarija y actualmente senador por Comunidad Ciudadana—, su campaña se centró en la cercanía con la gente y en un discurso de inclusión económica. Prometió sumar a las clases medias y bajas al desarrollo productivo nacional y avanzar en reformas tributarias.
¿Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el ex presidente que busca volver al poder?
Del otro lado, “Tuto” Quiroga, ex presidente y candidato de la alianza Libertad y Democracia, intenta regresar al Palacio Quemado tras obtener el 26,8% de los votos en la primera vuelta. Su propuesta de “#CambioRadical” se apoya en la disciplina fiscal, la digitalización del Estado y la apertura comercial. Nacido en Cochabamba en 1960, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Texas y fue presidente entre 2001 y 2002.
El voto en el exterior, clave en la definición del balotaje
El padrón electoral boliviano incluye 369.931 ciudadanos residentes fuera del país, de los cuales 162.531 podrán votar en la Argentina, que concentra la mayor cantidad de electores en el extranjero. También se habilitaron mesas en España, Brasil, Chile y Estados Unidos.