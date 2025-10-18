El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Pelli destacó el “trabajo territorial intenso” de La Libertad Avanza y habló de la visita de Javier Milei
Federico Pelli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, destacó el “trabajo territorial intenso” que su espacio realizó en los últimos dos meses y medio, y afirmó que la ciudadanía ya lo identifica como el representante local de La Libertad Avanza. “Era importante que el tucumano conozca el rostro y la voz del candidato de Milei en Tucumán. Hoy sentimos un gran acompañamiento”, dijo.
El dirigente confirmó que Javier Milei arribará hoy al mediodía a la provincia y encabezará una caminata y un acto a las 18.30 en la intersección de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, en Yerba Buena. “La gente hace mucho tiempo que quiere que el presidente esté aquí. Va a ser una oportunidad única para poder estar con él y acompañarnos”, adelantó.
Respecto de los afiches que lo mostraban junto al ex candidato José Luis Espert, Pelli denunció una “campaña sucia” en Tucumán. “Alguien financia eso. Es la vieja política. Lo que demuestra es que La Libertad Avanza está competitiva, porque si no, no gastarían un centavo en hacer este tipo de cosas”, sostuvo.
Lisandro Catalán invitó a los tucumanos a sumarse a la caminata junto a Milei
En sus redes sociales, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, compartió un video de la cuenta oficial de La Libertad Avanza Tucumán en el que se muestra a jóvenes de la provincia invitando a la caminata que se llevará a cabo en Yerba Buena junto al presidente Javier Milei. “Este sábado, Tucumán vuelve a rugir por la libertad. Javier Milei llega a reencontrarse con todos los tucumanos que creen en el mérito, el trabajo y un país distinto. Vení, trae tu bandera argentina, mostremos que Tucumán está con Milei y que seguimos creyendo en las ideas de la libertad y en la transformación. Este sábado, te esperamos a las 18 en avenida Aconquija y Lobo de la Vega para hacer historia junto a Javier Milei. Porque La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, sostienen los jóvenes partícipes del video.
Guisone: “No sirve una oposición que quiera hacer lo mismo que los oficialismos”
En diálogo con el canal de streaming Neura, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Manuel Guisone, aseguró que el espacio que representa es “la única fuerza verdaderamente reformista” en Tucumán. “La Libertad Avanza tiene dos particularidades. Por un lado, es una fuerza que viene a hacer los cambios correctos; por otro, es la única que puede disputar el poder”, afirmó. En ese sentido, cuestionó a los sectores opositores que, según dijo, “repiten las prácticas de los oficialismos”. “No sirve una fuerza con buenas ideas si no tiene capacidad real para disputar el poder”, señaló. Guisone subrayó además que “la mitad de los tucumanos quieren que al Presidente le vaya bien” y que, por eso, “la única idea sensata es votar a La Libertad Avanza y no a otros espacios que dicen acompañar a Milei, pero no lo hacen en los hechos”.
Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”
El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, informó que los equipos de Protocolo de la Presidencia y de la Provincia mantuvieron una comunicación para anticipar el eventual arribo del presidente Milei a Tucumán. En ese sentido, señaló que el Gobierno provincial aguardaba la confirmación oficial de la convocatoria. “Por supuesto que oficialmente vamos a esperar la convocatoria que nos puedan hacer para colaborar con la seguridad, con la que no hay duda que contará el mandatario nacional”, indicó. El gobernador en uso de licencia destacó la disposición institucional de la Provincia para garantizar el normal desarrollo de la actividad presidencial. “Queremos que el presidente venga y desarrolle su tarea con su espacio político y candidatos, y pueda regresar tranquilamente a Capital Federal”, manifestó.
Finalmente, subrayó el carácter institucional que rige la relación con el Gobierno nacional. “Le daremos toda la seguridad que un presidente, al margen del espacio político, requiere, porque hay que cuidarlo y respetar su investidura”, afirmó Jaldo. Por último, destacó la importancia de mantener la colaboración entre los distintos niveles del Estado en un marco de respeto institucional.
Arreguez: “Milei no es bienvenido en Tucumán, se lo haremos saber en la marcha del orgullo”
La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, confirmó que participará de la marcha del orgullo convocada por el colectivo LGTBQ+ en Tucumán, que este año tendrá como consigna principal “Milei no sos bienvenido”. La dirigente sostuvo que el presidente Javier Milei “no es bienvenido en ninguna provincia” y que el acto será una oportunidad “para expresar en las calles el rechazo a las políticas del Gobierno nacional”. En ese sentido, advirtió que el oficialismo “ya anunció una reforma laboral que pretende avanzar contra los derechos conquistados” y cuestionó el respaldo de otros espacios políticos a esas medidas.
Arreguez también criticó al gobernador Osvaldo Jaldo, al considerar que “colabora con el Ejecutivo nacional” y que “le ha regalado diputados para que siga gobernando por decreto”. Además, señaló que existe “una creciente injerencia norteamericana sobre el país” y denunció “una entrega de la soberanía a cambio de dólares para los especuladores”.
Por último, la candidata afirmó que el Frente de Izquierda “es la única oposición que no se vende” y que, como en otras ocasiones, acompañará la movilización “para enfrentar a un gobierno que considera cipayo, ajustador y misógino”.
Milei anticipó una “reorganización forzosa del gabinete” luego de las elecciones
Antes de su viaje al norte del país, el presidente Javier Milei anticipó que luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre habrá un “reorganización forzosa dentro del gabinete”. A partir del 10 de diciembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, tendrán que asumir sus cargos parlamentarios si son elegidos en los próximos comicios. Lo mismo sucederá con el vocero presidencial, Manuel Adorni, legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, anticipó que su asesor Santiago Caputo, quien tiene un rol fundamental dentro de la Casa Rosada aunque no ocupa ningún cargo oficial, podría pasar a ser nombrado después de las elecciones. “No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata. Nosotros no nos movemos del contrato que tenemos con la gente”, señaló durante una entrevista en LN+.