El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Milei anticipó una “reorganización forzosa del gabinete” luego de las elecciones

Antes de su viaje al norte del país, el presidente Javier Milei anticipó que luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre habrá un “reorganización forzosa dentro del gabinete”. A partir del 10 de diciembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, tendrán que asumir sus cargos parlamentarios si son elegidos en los próximos comicios. Lo mismo sucederá con el vocero presidencial, Manuel Adorni, legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, anticipó que su asesor Santiago Caputo, quien tiene un rol fundamental dentro de la Casa Rosada aunque no ocupa ningún cargo oficial, podría pasar a ser nombrado después de las elecciones. “No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata. Nosotros no nos movemos del contrato que tenemos con la gente”, señaló durante una entrevista en LN+.