Milei: "Estamos frente a un momento bisagra; abrazar la civilización o volver a la barbarie de los Kirchner"

El presidente Javier Milei volvió este viernes al terreno bonaerense para encabezar una recorrida de campaña en Tres de Febrero, en respaldo a sus candidatos de La Libertad Avanza (LLA). Lo hizo acompañado por Diego Santilli, su principal postulante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en un acto que marcó su retorno a la campaña tras varias semanas de gestión enfocada en temas económicos.
“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner. Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, afirmó el mandatario frente a militantes libertarios que se acercaron al municipio.
Milei visitó las tierras de Diego Valenzuela, intendente local que recientemente abandonó el PRO para sumarse a las filas de La Libertad Avanza, consolidando así el crecimiento del espacio libertario en el conurbano bonaerense.
Además de Santilli y Valenzuela, participaron de la actividad la ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, y los dirigentes Karen Reichardt, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.
Durante su discurso, Milei evocó un pasaje histórico del lugar: “En este sitio, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”.
Con tono enfático, cerró su intervención con un mensaje directo a sus seguidores: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.
Estrategia de campaña y tensión política
La decisión de realizar una de las últimas apariciones públicas del Presidente en un distrito gobernado por un intendente libertario no fue casual. Según fuentes del oficialismo, la idea fue reducir los riesgos de incidentes como los registrados antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
“Creemos que si no, se pierde el mensaje de que el candidato es el proyecto, y que elegir de nuevo kirchnerismo, particularmente en la Provincia, significaría un retroceso gigante para los cambios que está llevando adelante el Presidente”, explicó a Infobae un operador libertario bonaerense.
En esa línea, el Gobierno busca impulsar a Santilli como figura central de la campaña, un movimiento que generó impacto político dentro y fuera del espacio libertario. Aunque en el oficialismo aún son cautelosos respecto a los sondeos, admiten un clima de optimismo mayor respecto de semanas anteriores, tras el escándalo que llevó a la baja de la candidatura de José Luis Espert.
La provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón electoral, es considerada clave por el oficialismo. Por ese motivo, Bullrich -una de las dirigentes con mejor imagen dentro del Gobierno- interrumpió su propia campaña en la Ciudad de Buenos Aires para acompañar a Santilli y reforzar la presencia presidencial en el conurbano.
El objetivo inmediato es acortar la brecha de más de 10 puntos que separa a La Libertad Avanza de Fuerza Patria, el espacio que lidera Axel Kicillof en la provincia. El rediseño de la estrategia electoral apunta a aumentar la participación, que en octubre apenas llegó al 60,98%, y a captar a los 5,6 millones de bonaerenses que no votaron.
“Hubo mucha gente que no fue a votar y sigue habiendo muchos indecisos. Creemos que ahí está nuestro margen para recortar diferencia”, señaló un dirigente cercano a Sebastián Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires. Para eso, el oficialismo planea intensificar la presencia territorial con afiches, mesas y actividades militantes, ante la presunción de que el peronismo no desplegará el mismo aparato que en la elección del 7 de septiembre.
Polémica y control de daños
La aparición de Milei en la provincia también tuvo el objetivo de distraer la atención tras la polémica que desataron las declaraciones de Karen Reichardt, segunda en la lista de diputados de LLA, quien calificó a quienes no votan al espacio libertario de “enfermos mentales”. Pese a las críticas, la candidata redobló la apuesta este viernes y mantuvo su postura.
En medio de la tensión política y la recta final hacia los comicios, Milei volvió a ponerse al frente de la campaña, con un mensaje que busca reavivar el fervor libertario: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.