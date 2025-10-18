Secciones
Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

El acceso al aeropuerto fue restringido, y Milei fue recibido por los candidatos de LLA Tomás Figueroa y Laura Godoy.

Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei visitó Santiago del Estero hoy como parte de una gira para impulsar las campañas de los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA). “Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, declaró Milei en Santiago del Estero.

El acceso al aeropuerto fue restringido, y Milei fue recibido por los candidatos de LLA Tomás Figueroa y Laura Godoy. En esta oportunidad, Milei cargó contra el kirchnerismo. “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”. “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto -dijo-. Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”, agregó.

Después de su visita a Santiago del Estero, Milei tiene previsto viajar a Tucumán, donde a las 18.30 tiene programado una recorrida para apoyar a los representantes de LLA en las elecciones legislativas nacionales.

