Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

El acceso al aeropuerto fue restringido, y Milei fue recibido por los candidatos de LLA Tomás Figueroa y Laura Godoy. En esta oportunidad, Milei cargó contra el kirchnerismo. “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”. “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto -dijo-. Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”, agregó.