Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

En Tres de Febrero, la detenida fue identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años. También había atacado con gas pimienta.

Annabel Ilarraz, de 50 años, fue detenida.
Hace 2 Hs

Una mujer fue arrestada en Tres de Febrero tras presuntamente amenazar con un cuchillo a un fotógrafo que cubría un acto encabezado por el presidente Javier Milei. El incidente ocurrió después de que la mujer protagonizara momentos de tensión durante la recorrida del mandatario.

La detenida fue identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años. Según informes policiales, Ilarraz ya había generado disturbios durante la caravana de Milei, donde se enfrentó verbalmente con un grupo de personas.

El fotógrafo, Antonio Becerra, relató que mientras documentaba la presencia de una persona que arrojaba gas pimienta, identificada posteriormente como Ilarraz, fue increpado por ella. Videos que circulan en redes sociales muestran a Ilarraz forcejeando con manifestantes y profiriendo insultos.

Aunque los gendarmes intervinieron para disuadir la confrontación inicial, Ilarraz no fue detenida en ese momento. Posteriormente, según el informe policial, persiguió a Becerra hasta un supermercado, donde intentó atacarlo con un cuchillo. Un individuo vestido de civil que se identificó como personal de seguridad intervino y detuvo a la mujer.

El incidente se produjo en el marco de un acto de Javier Milei en Tres de Febrero, donde, a pesar de la presencia de manifestantes a favor y en contra del Presidente, no se registraron mayores incidentes durante la caravana, gracias a un cordón de seguridad establecido por la Gendarmería.

