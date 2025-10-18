Subió el dólar, cayeron reservas y el FMI pidió disciplina fiscal

Ni la nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ni el reciente gesto de apoyo de su secretario, Scott Bessent, para la estabilización de la economía argentina lograron llevar calma al mercado financiero local. La jornada de ayer estuvo marcada por otro salto del dólar, una caída en las reservas del Banco Central (BCRA) y nuevas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Javier Milei.