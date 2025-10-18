Secciones
Subió el dólar, cayeron reservas y el FMI pidió disciplina fiscal

Ni el respaldo de Scott Bessent logró frenar la presión en el cierre de la semana cambiaria.

Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 4 Hs

Ni la nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ni el reciente gesto de apoyo de su secretario, Scott Bessent, para la estabilización de la economía argentina lograron llevar calma al mercado financiero local. La jornada de ayer estuvo marcada por otro salto del dólar, una caída en las reservas del Banco Central (BCRA) y nuevas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Javier Milei.

La divisa minorista en el Banco Nación cerró en $1.475, con una suba de $50 respecto del día anterior. Durante la ronda, el billete exhibió desplazamientos continuos: tras tocar los $1.465, bajó a $1.455, pero superó los $1.485 pasado el mediodía, antes de estabilizarse. Según el promedio del Banco Central, el tipo de cambio minorista trepó a $1.491,20. En el segmento mayorista, la moneda extranjera se ubicó en $1.469.

Los tipos de cambio financieros también reflejaron tensión. El dólar MEP alcanzó los $1.541, mientras que el contado con liquidación (CCL) se vendió a $1.565. El dólar “blue” se ubicó en $1.485, con una brecha de 2,4% frente al oficial.

La presión cambiaria se dio en paralelo a una caída de los bonos en dólares de hasta 4,4% y a un riesgo país que se mantuvo por encima de los 1.000 puntos. En contraste, la Bolsa porteña logró cerrar en alza, con un Merval que subió 2,5%.

Las reservas brutas del BCRA, mientras tanto, sufrieron su mayor baja semanal en un mes, al caer U$S533 millones y ubicarse en U$S41.168 millones. De acuerdo con fuentes oficiales, el descenso se debió principalmente al pago de deuda con organismos internacionales y a cambios en cotizaciones, consignó el diario “Ámbito”.

El FMI y las reservas

El Fondo Monetario Internacional condicionó aún más el panorama en el mercado. El organismo, pese a su renovado respaldo a la gestión libertaria, insistió en la necesidad de que Argentina acumule reservas y refuerce la disciplina fiscal.

La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, instó a la Argentina a realizar “esfuerzos adicionales” para acelerar también las reformas laborales. Durante la presentación del informe en el cierre de la Asamblea Anual conjunta con el Banco Mundial en Washington, advirtió que las perspectivas económicas del país se vieron impactadas por los shocks y la incertidumbre vinculados al proceso electoral.

El organismo recortó antes su previsión de crecimiento para el país a 4,5% en 2025 y elevó su estimación de inflación al 41,3%. También proyectó un aumento del desempleo, del 6,3% al 7,5% para este año.

Durante la mañana, el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, adelantó que “pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos”. De todos modos, en el mercado aún aguardan precisiones sobre el acuerdo entre el gobierno de Milei y el Tesoro, que contemplaría la asistencia por U$S 40.000 millones.

Distintos analistas y operadores estimaron que el Tesoro norteamericano acumuló ventas por unos U$S500 millones en tres ruedas en los últimos días, sin contar la intervención de este viernes. El jueves pasado compró pesos por el equivalente a unos U$S160 millones.

Fuerte reclamo de IDEA: cierre del coloquio de empresarios

Santiago Mignone, presidente de IDEA, cerró el 61° Coloquio con un llamado a la dirigencia política: “No podemos tener una economía que tiembla cada dos años producto de un proceso electoral y por la irresponsabilidad de sus actores”. Pidió políticas estables, instituciones sólidas y reformas estructurales. Señaló que Argentina no puede seguir discutiendo el equilibrio fiscal y reclamó avanzar con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.

