Secciones
EconomíaDolar hoy

Dolár hoy: a pesar del apoyo del Tesoro de EEUU, la divisa subió $50 y cerró a $1.475 en el Banco Nación

De esta manera, el tipo de cambio acumula un alza constante en las últimas semanas, impulsado por la incertidumbre preelectoral.

Dolár hoy: a pesar del apoyo del Tesoro de EEUU, la divisa subió $50 y cerró a $1.475 en el Banco Nación
Hace 56 Min

A pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos, el dólar oficial registró este viernes un incremento de $50, cerrando la jornada con una marcada presión cambiaria en el mercado local. En el Banco Nación, la divisa estadounidense quedó ofrecida a $1.475 para la venta, lo que representa un avance de $25 o 1,7% respecto del cierre del jueves. 

De esta manera, el tipo de cambio acumula un alza constante en las últimas semanas, impulsado por la incertidumbre preelectoral.

En el mercado mayorista, el monto negociado volvió a ser elevado, con operaciones por U$S724,4 millones en el segmento de contado. Este volumen refleja la alta demanda de divisas observada en los últimos días.

El tipo de cambio oficial mayorista subió $48 en la jornada, al ubicarse en $1.450 para la venta, su nivel más alto desde el récord alcanzado el 19 de septiembre, cuando había llegado a $1.475. Durante la rueda de hoy, incluso se llegó a operar a un máximo intradiario de $1.476 en la última hora de negocios.

Por su parte, los dólares financieros también mostraron importantes incrementos. El dólar MEP se ubicó en $1.522,68, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó hasta $1.539,08.

Bessent: “Tenemos la capacidad para estabilizar a la Argentina”

En un gesto de apoyo contundente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino, al  reafirmar el compromiso de Washington con la estabilidad económica del país. Bessent también insinuó la posibilidad de ampliar significativamente el auxilio financiero a Argentina.

Luego de sugerir que el apoyo financiero podría duplicarse hasta alcanzar los U$S40.000 millones, y en anticipación a posibles anuncios comerciales, Bessent reveló que el Tesoro de EE.UU. compró pesos en el mercado de cambios el día anterior.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario de la administración de Donald Trump remarcó la capacidad de Estados Unidos para "actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina". "Estados Unidos apoya a la Argentina," escribió Bessent. "Ayer, el Tesoro compró pesos tanto en el ‘Blue Chip Swap’ como en el mercado al contado. Nos mantenemos en estrecha comunicación con el equipo económico argentino, mientras trabajan para que la Argentina vuelva a ser grande", agregó.

Bessent fue el arquitecto del apoyo financiero coordinado con el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo. "El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina", aseguró. Luego, Caputo reposteó el mensaje en señal de confirmación.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo triunfar en la búsqueda de trabajo remoto y aumentar tus ingresos en dólares

Cómo triunfar en la búsqueda de trabajo remoto y aumentar tus ingresos en dólares

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
5

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán
6

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Más Noticias
Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Comentarios