Dolár hoy: a pesar del apoyo del Tesoro de EEUU, la divisa subió $50 y cerró a $1.475 en el Banco Nación

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario de la administración de Donald Trump remarcó la capacidad de Estados Unidos para "actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina". "Estados Unidos apoya a la Argentina," escribió Bessent. "Ayer, el Tesoro compró pesos tanto en el ‘Blue Chip Swap’ como en el mercado al contado. Nos mantenemos en estrecha comunicación con el equipo económico argentino, mientras trabajan para que la Argentina vuelva a ser grande", agregó.