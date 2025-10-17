Trump dijo que Maduro ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este viernes que Nicolás Maduro le ofreció "de todo" para evitar un conflicto abierto y confirmó que sus fuerzas en el Caribe atacaron un submarino "cargado de droga".
Washington mantiene desde agosto varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado al menos seis ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" con un balance de al menos 27 muertos.
Ante los reportes de prensa sobre acercamientos del régimen de Caracas, el republicano dijo que Maduro "ha ofrecido de todo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere joder con Estados Unidos".
La posición oficial de Washington es que Nicolás Maduro encabeza el denominado cártel de los Soles, y por ello hay una recompensa que lleve a su captura de U$S50 millones, consignó el diario Clarín.
Adepto a una diplomacia de exhibición de fuerza, y de mensajes intimidantes, Trump había anunciado el miércoles que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela.