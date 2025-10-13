Maduro califica de “bruja demoníaca” a María Corina Machado

CARACAS, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de “bruja demoníaca” a la dirigente opositora María Corina Machado, dos días después de haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz. La opositora, acusada por Maduro de pedir una invasión extranjera, recibió el anuncio del Nobel “por su incansable” lucha por la democracia en Venezuela.