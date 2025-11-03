Trump aseguró que "los días de Nicolás Maduro están contados" y descartó una guerra con Venezuela

Las tensiones se intensifican con acusaciones mutuas. Por un lado, Maduro denunció que Washington usó cargos de narcotráfico como pretexto para derrocarlo y apropiarse del petróleo venezolano. El Pentágono informó sobre maniobras de desembarco de Marines en Puerto Rico, justificándolas como parte de un entrenamiento regional. El Comando Sur declaró que el despliegue militar en el Caribe apoya la misión contra el narcotráfico y las prioridades del Presidente.