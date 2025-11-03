Trump aseguró que "los días de Nicolás Maduro están contados" y descartó una guerra con Venezuela

Donald Trump afirmó que "los días de Nicolás Maduro están contados" y minimizó la posibilidad de una guerra con Venezuela, a pesar del aumento de la tensión por el despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe.
En una entrevista, el presidente de EEUU aseguró que el régimen de Maduro "tiene los días contados", pero descartó un conflicto militar directo. Sus declaraciones coincidieron con un despliegue militar estadounidense en el Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico.
Trump respondió a preguntas sobre las operaciones de su gobierno en la región. Dijo tener dudas sobre una guerra con Venezuela, aunque reafirmó su creencia en el fin del mandato de Maduro.
Las tensiones se intensifican con acusaciones mutuas. Por un lado, Maduro denunció que Washington usó cargos de narcotráfico como pretexto para derrocarlo y apropiarse del petróleo venezolano. El Pentágono informó sobre maniobras de desembarco de Marines en Puerto Rico, justificándolas como parte de un entrenamiento regional. El Comando Sur declaró que el despliegue militar en el Caribe apoya la misión contra el narcotráfico y las prioridades del Presidente.