El mensaje de Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad: "Hoy es Bessent o Perón"

En su intervención, la ex vicepresidenta trazó un paralelismo entre el contexto actual y el de mediados del siglo XX. “Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y el poder económico en el país para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”, sentenció.