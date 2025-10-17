El mensaje de Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad: "Hoy es Bessent o Perón"

En el marco de un nuevo aniversario del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, Cristina Fernández de Kirchner difundió este viernes un mensaje en el que criticó duramente la ayuda financiera del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.
“Hoy pareciera ser Bessent o Perón”, expresó la ex mandataria, en una clara referencia al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.
El mensaje se conoció a través de un audio grabado, mientras militantes peronistas se concentraban frente a su residencia para conmemorar los 80 años de aquella histórica movilización obrera en 1945.
En su intervención, la ex vicepresidenta trazó un paralelismo entre el contexto actual y el de mediados del siglo XX. “Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y el poder económico en el país para proponer un proyecto que incluya a todos los argentinos”, sentenció.
El PJ organizó una caravana que finalizó en San José 1111, en su esquina con Humberto Primo, en el barrio de Constitución. Los militantes se congregaron en las estaciones de tren y luego caminó hasta el departamento donde la ex vicepresidenta cumple arresto domiciliario por su condena en el caso Vialidad.