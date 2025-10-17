Reviví el acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en Tucumán

Bajo el lema de unidad y compromiso con las raíces del peronismo, la convocatoria difundida en redes sociales expresó: “Acompañamos y celebramos este día tan importante para el movimiento peronista, recordando aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino salió a las calles en defensa de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”.