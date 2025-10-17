Secciones
Política

Reviví el acto por el 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en Tucumán

El encuentro fue encabezado por el gobernador en uso de licencia y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo.

Hace 1 Hs

El Frente Tucumán Primero realizó este viernes un gran acto en conmemoración del 80° aniversario del Día de la Lealtad Peronista, jornada emblemática para el Partido Justicialista (PJ).

El encuentro fue encabezado por el gobernador en uso de licencia y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, y se desarrolló en las instalaciones del Club San Antonio de Ranchillos, ubicado en el departamento Cruz Alta.

Bajo el lema de unidad y compromiso con las raíces del peronismo, la convocatoria difundida en redes sociales expresó: “Acompañamos y celebramos este día tan importante para el movimiento peronista, recordando aquel 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo argentino salió a las calles en defensa de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”. 

“80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo. Porque la lealtad sigue viva en cada acción, en cada obra y en cada gestión que pone siempre al pueblo primero”, agregó.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánCruz AltaOsvaldo JaldoJuan Domingo PerónRanchillosPartido JusticialistaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo recorrió una escuela donde los alumnos crearon un auto eléctrico

Jaldo recorrió una escuela donde los alumnos crearon un auto eléctrico

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán
3

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
4

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
5

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
6

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Más Noticias
Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Jaldo, sobre la visita de Milei a Tucumán: “Le daremos toda la seguridad que requiera”

Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán

Habilitan la obra para remodelar el Aeropuerto de Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Federico Pelli acusó a sectores políticos de financiar una “campaña sucia” en Tucumán

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

Milei anticipó una reorganización del gabinete tras las elecciones y definirá el rol de Santiago Caputo

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Comentarios