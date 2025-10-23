Cristina Kirchner: "Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

La ex presidenta Cristina Kirchner publicó un vídeo en las redes sociales antes de las elecciones de mitad de período del domingo, para instar a los ciudadanos a votar y servir como observadores electorales. En su mensaje, Kirchner criticó fuertemente las políticas económicas del presidente Javier Milei y su relación con Estados Unidos.
"Este domingo, es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común", remarcó Cristina Kirchner en el vídeo publicado en su cuenta de X.
En el vídeo de tres minutos, la ex presidenta argumentó que las políticas económicas de Milei fueron perjudiciales para los argentinos comunes. "El experimento libertario ha fracasado, y todo el mundo lo sabe -dijo-. La gente no puede llegar a fin de mes y tiene que endeudarse para pagar la electricidad, comprar comida o medicina", agregó.
"Milei terminó rogando un salvataje en EEUU"
"La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos, y creo que también desde cualquier parte del mundo. Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos, salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo", aseguró.
Cristina Kirchner instó a los votantes a "poner un límite al mal gobierno de Milei". Afirmó que "un voto contra Milei ayudaría a poner fin a las políticas de ajuste que impactan desproporcionadamente a los sectores vulnerables de la sociedad, detendría la "entrega de la soberanía nacional" y aliviaría la carga sobre los trabajadores y jubilados.
También criticó a Milei por buscar apoyo financiero de Estados Unidos, al describirlo como una "humillación". Afirmó que Argentina es demasiado grande y digna para depender de un presidente extranjero y que la soberanía del país no es negociable. "Tenemos que detener este modelo de entrega, destrucción y humillación nacional", dijo Kirchner.
"Este veintiséis de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo", insistió.