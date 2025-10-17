Secciones
SociedadSalud

¿Qué pasa si tomás té de laurel en ayunas?: los seis beneficios que pocos conocen

El té de laurel ha sido destacado por los especialistas debido a sus propiedades antioxidantes y su contribución a la salud.

Los múltiples beneficios de tomar té de laurel en ayunas. Los múltiples beneficios de tomar té de laurel en ayunas.
Hace 4 Hs

El té de laurel se ha convirtió en una de las infusiones naturales más elegidas por quienes buscan mejorar su bienestar de manera simple y económica. Gracias a sus propiedades digestivas, antioxidantes y antiinflamatorias, esta bebida milenaria se utiliza desde hace siglos tanto en la medicina tradicional como en los rituales de purificación del organismo.

¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si tomamos té de romero en ayunas?

¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si tomamos té de romero en ayunas?

Consumir té de laurel en ayunas potencia sus efectos y favorece el funcionamiento del sistema digestivo, entre otros beneficios que cada vez más personas incorporan a su rutina matinal. Conocé para qué sirve, cómo prepararlo correctamente y qué precauciones tener en cuenta antes de incorporarlo a tu dieta diaria.

¿Para qué sirve el té de laurel en ayunas?

Beber té de laurel en ayunas puede aportar a nuestra salud de múltiples maneras. La chef Miri Pérez-Cabrero explica que esta infusión por la mañana puede ayudarnos a sentirnos mejor a primera hora, aliviar el tránsito intestinal, controlar el apetito y contribuir con sus propiedades antioxidantes.

El canal de salud Aprend'Enfermería expone que el laurel es un "remedio medicinal utilizado desde hace cientos de años para tratar y aliviar gran cantidad de enfermedades". De acuerdo con el doctor Alberto Sanagustín, médico de familia y licenciado en psicología, citado por el medio El Mundo, existen múltiples beneficios de tomar el té de laurel  en ayunas.

¿Cuáles son los beneficios del té de laurel en ayunas?

Ayuda a disminuir la hinchazón y los gases

El té de laurel tiene propiedades carminativas. "Esto significa que disminuye la hinchazón, los gases, los eructos, las digestiones pesadas y las sensaciones de indigestión", comparte el doctor.

Si te preparás una infusión de laurel para tomar en ayunas nada más levantarte, estarás consiguiendo que se relaje la musculatura de tu intestino. Facilitarás su correcto funcionamiento y tendrás menos dificultades para ir al baño.

Puede aliviar dolores articulares

La infusión de laurel tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es adecuada para aliviar los dolores en las articulaciones que provocan enfermedades comunes, como la artritis. También sirve para reducir las molestias provocadas por torceduras, esguinces o contusiones.

Respirar mejor en un resfriado

Prepará té de laurel para disfrutar de sus beneficios respiratorios. Tiene propiedades mucolíticas y expectorantes, es decir, que deshace los mocos y ayuda a expulsarlos de las vías respiratorias. Esto ayuda especialmente en caso de resfriado, gripe, catarro, bronquitis o dolencias que provocan congestión nasal y tos.

Aliviar el estrés y la ansiedad

De manera similar a otras infusiones, el té de laurel facilita la relajación del sistema nervioso central y del sistema muscular. Además, esta planta también se utiliza en aromaterapia.

Controlar el colesterol

El té de laurel es una bebida buena para el corazón y para los vasos sanguíneos, debido a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además, disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno. Por tanto, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como infartos y derrames cerebrales.

Fortalecer sistema inmunitario

Un estudio de Medwell Publication muestra que el eugenol, uno de los componentes del laurel, protege el cuerpo contra los radicales libres y fortalece el sistema inmunitario. Además, cuenta con propiedades fagocíticas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
5

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
6

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Más Noticias
Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Comentarios