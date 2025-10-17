Secciones
¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si tomamos té de romero en ayunas?

Consumir esta infusión en la primera hora de la mañana puede ayudarnos a sentirnos mejor.

Hace 1 Hs

Los tés herbales no solo son accesibles, fáciles de preparar y una buena infusión en las primeras mañanas, sino que también suponen una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Entre las opciones podemos preparar la infusión de romero, una planta que por sus propiedades tónicas, estimulantes, antiinflamatorias y carminativas puede ser una gran incorporación para nuestros desayunos.

El romero es una hoja que proviene de un arbusto aromático originario de las costas rocosas del Mediterráneo. Esta planta se destaca por su aroma característico con notas dulces y melosas. Pero sus características que más pueden resaltarse son aquellas referidas a sus propiedades. Esta hierba tiene vitaminas como la B1 y B3, así como minerales como el potasio, el calcio, magnesio y el zinc que pueden promover nuestra salud integral.

¿Cuáles son las propiedades del romero?

El té de romero reúne una serie de propiedades tónicas y estimulantes. Entre sus beneficios para la salud, este favorece a una buena digestión, reduciendo la acidez, la hinchazón y el reflujo. Esta planta tiene un efecto anti bactericida, antiséptico, fungicida y balsámico a la vez que facilita la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar. Es bueno para la inflamación del intestino, así como para algunos cuadros de diarrea o estreñimiento. Se recomienda mucho para las personas que tienen colon irritable.

Mientras que, debido al ácido ursólico que posee, el romero colabora con el cuidado del hígado, limpiándolo de las toxinas que lo pueden perjudicar y ayudando a combatir algunas patologías como el hígado graso. Por otro lado, el romero es rico en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que fortalecen el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.

¿Por qué deberíamos beber té de romero en ayunas?

Algunas personas consumen infusión de romero luego de las comidas o unos momentos antes de irse a dormir. Sin embargo, las evidencias científicas han destacado que tomarla en ayunas maximiza la absorción de sus nutrientes y puede estimular el sistema digestivo, mejorando la digestión y el metabolismo desde el inicio del día. Este té puede ayudar a disminuir la distensión abdominal y ser un antibiótico natural.

Un beneficio extra del té de romero en ayunas es que puede calmar el estado de ansiedad y el estrés. Si se acompaña con una meditación o una mínima práctica de yoga al levantarse, antes de encarar el día de obligaciones y trabajo, colabora en enfocarse mejor y con menos nerviosismo.

¿Cómo preparar té de romero? 

Ingredientes: una cucharada de romero fresco y un litro de agua mineral. En cambio, para el procedimiento se necesitará lo siguiente:

En una olla de tamaño mediano poner a hervir el agua a fuego medio, no muy fuerte. Cuando rompa en ebullición, agregar el romero y dejar que hierva por 3 minutos más. Luego, retirarla del fuego y dejar enfriar por algunos minutos.

Por último, se debe colar bien la infusión, sacando las ramas y hojas que pueden haber quedado y dejando el agua limpia. No es necesario esperar a que se enfríe, se puede tomar tibio.

