¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si tomamos té de romero en ayunas?

¿Cuáles son las propiedades del romero?

El té de romero reúne una serie de propiedades tónicas y estimulantes. Entre sus beneficios para la salud, este favorece a una buena digestión, reduciendo la acidez, la hinchazón y el reflujo. Esta planta tiene un efecto anti bactericida, antiséptico, fungicida y balsámico a la vez que facilita la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar. Es bueno para la inflamación del intestino, así como para algunos cuadros de diarrea o estreñimiento. Se recomienda mucho para las personas que tienen colon irritable.