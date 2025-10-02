¿Dónde debés poner una hoja de laurel para asegurarte de tener abundancia y dinero en octubre?

En el terreno esotérico, se considera que colocar hojas de laurel en ciertos espacios del hogar o guardarlas en la billetera favorece la llegada de la prosperidad económica. Además, se cree que octubre, por ser un mes de transformación y movimiento energético, resulta especialmente propicio para llevar a cabo este tipo de rituales. Así, el laurel se integra como un recurso simple pero cargado de significado espiritual.