Cerca de la mitad de los casos de cáncer de mama pueden prevenirse con hábitos saludables

Otros factores de riesgo tienen que ver con la forma en que alimentamos nuestro cuerpo y los ingredientes o sustancias que elegimos consumir. El alcohol, por ejemplo, es nocivo y está entre los factores que aumentan la probabilidad de tener cualquier tipo de cáncer. Una alimentación inadecuada, por otra parte, se soluciona con aumentar la ración de frutas y verduras que se consumen al día y reducir las grasas saturadas.