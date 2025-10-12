PAP, colposcopía, mamografía y más: cómo son los exámenes que previenen cáncer de mama y de útero

Los controles ginecológicos son fundamentales para prevenir enfermedades que pueden ser graves. El Octubre Rosa se presenta como la oportunidad perfecta para concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, cáncer de útero y derribar mitos sobre los controles periódicos que deben relizarse las pacientes. Por eso los centros médicos y hospitales públicos de todo el país suelen poner a disposición de la población turnos y programas especiales para hacer los chequeos que se recomienda hacer al menos cada un año. Pero, ¿cuáles son, cómo se hacen y cuál es la importancia de hacerlos?