Argentina, entre los países con más casos de cáncer de mama y cuello de útero de América Latina

En Argentina, el cáncer de mama y el de cuello uterino se encuentran entre los tipos más comunes que afectan a las mujeres. Según el informe “Reducir la brecha de equidad”, elaborado por The Economist Impact con el respaldo de MSD Argentina, el país ocupa el tercer lugar en la región en prevalencia de cáncer de mama y el quinto en cáncer de cuello uterino.
La tasa de prevalencia del cáncer de mama alcanza 675,9 casos por cada 100.000 mujeres, muy por encima del promedio regional de 463,5. En el caso del cáncer de cuello uterino, la cifra local es de 463,5, también superior al promedio latinoamericano (148).
Si bien en los últimos años se registraron avances en el diagnóstico, el tratamiento y las campañas de concientización, el impacto de estas enfermedades sigue siendo significativo, especialmente en los sectores más vulnerables. El acceso a la detección y al tratamiento varía según el nivel socioeconómico, la cobertura médica y la zona geográfica.
Las mujeres con menores ingresos tienen menos posibilidades de acceder a controles de rutina, y muchas llegan al diagnóstico en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas se reducen.
“Para 2050 se espera que los casos de cáncer de mama suban más de un 40% y los de cuello de útero cerca de un 30%. El panorama es preocupante. Por eso es clave seguir trabajando para que todas las mujeres, sin importar dónde vivan o su situación económica, puedan acceder a controles, diagnósticos y tratamientos a tiempo”, advirtió Gabriela Bugarín, directora médica de Oncología de MSD Argentina.
Factores de riesgo y señales de alerta
No existe una única causa para estos cánceres, pero sí se conocen factores que aumentan el riesgo.
En el caso del cáncer de mama, se destacan:
- Antecedentes familiares
- Menstruación temprana (antes de los 12 años) o menopausia tardía (después de los 55)
- No haber tenido hijos o el primero después de los 30
- Obesidad, consumo de alcohol, terapia hormonal en la menopausia
- Tejido mamario denso
- Edad mayor a 40 años
Para el cáncer de cuello uterino, la causa más frecuente es la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH). También influyen el tabaquismo, el inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas, infecciones no tratadas y un sistema inmunológico debilitado.
Ambas enfermedades pueden desarrollarse sin síntomas evidentes en sus etapas iniciales.
En el cáncer de mama, la señal más frecuente es la aparición de un bulto indoloro, aunque también pueden observarse cambios en la piel, secreción por el pezón o alteraciones en la forma de la mama.
En el cáncer de cuello uterino, los síntomas suelen aparecer en fases avanzadas: sangrados anormales, flujo con olor fuerte o aspecto sanguinolento y dolor pélvico.
La importancia del diagnóstico temprano
Cuando se detectan a tiempo, estos cánceres tienen mayores probabilidades de tratamiento exitoso.
Para el cáncer de mama, los métodos incluyen examen físico, mamografía, ecografía, resonancia y biopsia.
En el cáncer de cuello uterino, las principales herramientas son el Papanicolaou y el test de ADN del VPH.
“La mejor herramienta que tenemos contra el cáncer sigue siendo el control a tiempo. Detectar una lesión en etapas tempranas cambia por completo el pronóstico”, subrayó Bugarín.
Prevención y vacunación
Además de los controles, adoptar hábitos saludables ayuda a reducir el riesgo: mantener un peso adecuado, realizar actividad física regular, limitar el alcohol y hacer autoexploraciones mamarias.
En el caso del cáncer de cuello uterino, la vacunación contra el VPH es la medida preventiva más eficaz. Está recomendada entre los 9 y 45 años. Sin embargo, la cobertura en Argentina cayó abruptamente: entre 2022 y 2023, descendió del 54% al 36% en niñas, dejando a muchas sin esta protección clave.
Un desafío sanitario y social
El informe de The Economist Impact no solo analiza la situación actual de la atención oncológica, sino que también identifica brechas estructurales y sociales que condicionan la prevención y el tratamiento. Propone líneas de acción para autoridades, profesionales, organizaciones y activistas con un objetivo común: garantizar una atención equitativa para todas las mujeres argentinas.