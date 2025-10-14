Argentina, entre los países con más casos de cáncer de mama y cuello de útero de América Latina

En Argentina, el cáncer de mama y el de cuello uterino se encuentran entre los tipos más comunes que afectan a las mujeres. Según el informe “Reducir la brecha de equidad”, elaborado por The Economist Impact con el respaldo de MSD Argentina, el país ocupa el tercer lugar en la región en prevalencia de cáncer de mama y el quinto en cáncer de cuello uterino.