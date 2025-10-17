Conocé el "desierto negro", un viaje a otro planeta sin salir de Argentina

Si estas planificando tus vacaciones y quieres explorar paisajes únicos en el mundo, conocé una de las maravillas naturales mejor guardadas de Argentina: La Reserva Natural La Payunia, conocida como el "desierto negro" debido a su sorprendente suelo cubierto de mantos de lava fragmentada que le otorgan su inconfundible color.
Ubicada en la región sur de la provincia de Mendoza, a tan solo 160 kilómetros de la ciudad de Malargüe, La Payunia es un verdadero paraíso para los amantes de la geología y la biodiversidad. Aquí, más de 800 volcanes inactivos custodian un paisaje que parece sacado de otro planeta, creando uno de los campos volcánicos más densos del mundo. Entre los imponentes colosos destacan el volcán Santa María, el Payún Liso y el Payún Matrú, este último con sus 3.750 metros de altura y una caldera volcánica de 9 kilómetros de diámetro, resultado de una explosión y colapso antiguo que dio origen a una laguna semipermanente alimentada por las nevadas.
Lo que tenés que saber para visitar el desierto negro
La experiencia de visitar La Payunia es inolvidable, pero requiere planificación. Antes de aventurarse en este paisaje marciano, es esencial tomar en cuenta algunas recomendaciones prácticas. La entrada a la reserva tiene un costo de $1.500 y debe obtenerse previamente en su sitio web. Este monto contribuye al salario de los guías que acompañan a los visitantes, ya que dentro de la reserva no hay señalización alguna. Los guías, habilitados por la Secretaría de Turismo de Malargüe, son esenciales para garantizar una visita segura y enriquecedora.
Para llegar a La Payunia desde Malargüe, se toma la Ruta Provincial N° 186 en dirección a El Payén. Durante los 160 kilómetros de recorrido, notarás cómo el paisaje cambia a medida que te acercas a la reserva, con manifestaciones volcánicas que pintan el camino con sus tonos oscuros y desérticos.
El circuito de visita tiene una duración de aproximadamente 12 horas. Además, la reserva se encuentra abierta todo el año, pero las condiciones climáticas pueden forzar la cancelación de recorridos si ponen en peligro la seguridad de los visitantes. Por lo tanto, es recomendable planificar tu visita entre los meses de octubre y mayo, evitando el invierno cuando la nieve puede dificultar el acceso.
¿Qué se puede ver en Payunia?
La Payunia no es solo un paraíso geológico, sino también un refugio de diversidad biológica. Aquí, los volcanes y las superficies desérticas de colores negros, dorados y cobrizos se fusionan en un espectáculo natural único. Además, la reserva es hogar de guanacos que pueblan la zona y ofrece interesantes yacimientos arqueológicos que atraen a turistas, científicos y amantes de la historia por igual.
Este rincón de la provincia de Mendoza no solo te brinda una experiencia inolvidable, sino que también ha sido propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, lo que destaca su importancia a nivel mundial.
Mendoza es mucho más que bodegas, y La Payunia es prueba de ello. El "desierto negro" es una forma de entrar al mundo de geología, biodiversidad y misterio que solo Argentina puede ofrecer. La Payunia, un lugar que te transporta a otro planeta sin salir del suelo argentino.