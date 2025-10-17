Conocé el "desierto negro", un viaje a otro planeta sin salir de Argentina

Ubicada en la región sur de la provincia de Mendoza, a tan solo 160 kilómetros de la ciudad de Malargüe, La Payunia es un verdadero paraíso para los amantes de la geología y la biodiversidad. Aquí, más de 800 volcanes inactivos custodian un paisaje que parece sacado de otro planeta, creando uno de los campos volcánicos más densos del mundo. Entre los imponentes colosos destacan el volcán Santa María, el Payún Liso y el Payún Matrú, este último con sus 3.750 metros de altura y una caldera volcánica de 9 kilómetros de diámetro, resultado de una explosión y colapso antiguo que dio origen a una laguna semipermanente alimentada por las nevadas.