Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

De acuerdo con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el calendario escolar 2025 contempla un período de finalización que oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción. Algunas provincias optan por concluir antes para ajustar los exámenes o actividades institucionales, mientras que otras extienden las clases unos días más.