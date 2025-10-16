Vacaciones 2026: ¿cuándo terminan las clases en Tucumán y en cada provincia del país?

El ciclo lectivo 2025 está cada vez más cerca de terminar y las provincias ya confirmaron sus calendarios escolares. Aunque el Consejo Federal de Educación fija un mínimo de 190 días de clase, cada jurisdicción define su propio cronograma, lo que genera diferencias en las fechas de cierre y del inicio del próximo año.
De acuerdo con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el calendario escolar 2025 contempla un período de finalización que oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción. Algunas provincias optan por concluir antes para ajustar los exámenes o actividades institucionales, mientras que otras extienden las clases unos días más.
Cuándo empiezan las vacaciones de verano y terminan las clases en la Argentina
Jujuy: 12 de diciembre
Tucumán: 19 de diciembre
Catamarca: 12 de diciembre
Santa Fe: 12 de diciembre
Santa Cruz: 18 de diciembre
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre
Chaco: 19 de diciembre
Chubut: 19 de diciembre
Córdoba: 19 de diciembre
Corrientes: 19 de diciembre
Entre Ríos: 19 de diciembre
Formosa: 19 de diciembre
La Rioja: 19 de diciembre
Mendoza: 19 de diciembre
Neuquén: 19 de diciembre
Río Negro: 19 de diciembre
San Juan: 19 de diciembre
San Luis: 19 de diciembre
Santiago del Estero: 19 de diciembre
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre
Salta: 22 de diciembre
Buenos Aires: 22 de diciembre
Misiones: 22 de diciembre
- La Pampa: 26 de diciembre
Qué feriados quedan en 2025 antes del fin de clases
Para quienes planifican escapadas o actividades antes de que finalice el año, el calendario nacional todavía incluye algunos feriados 2025 que coinciden con el cierre del ciclo lectivo. En los últimos meses del año se destacan los siguientes:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible