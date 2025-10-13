Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

También al sur del país, se encuentra Isla Escondida, un balneario con piletas naturales de agua de mar. Entre las actividades que ofrece, están las extensas caminatas por entre los cuerpos de agua y el avistaje de elefantes marinos, de los que se recomienda tomar una distancia prudencial. Está ubicada a 50 kilómetros al sur de Rawson. Desde allí también se puede hacer avistaje embarcado de toninas overas en Playa Unión o hacer un viaje hasta Punta Tombo, colonia de pingüinos de Magallanes.