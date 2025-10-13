Secciones
Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Dunas, médanos, aguas turquesas y paisajes caribeños esperan a los turistas más aventureros.

Hace 2 Hs

Faltan poco más de dos meses para el inicio de las vacaciones de verano y muchas familias ya comienzan a planificar sus viajes. Las playas argentinas se presentan como una alternativa ideal para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y actividades recreativas, ofreciendo opciones para todos los gustos, desde tranquilas costas para relajarse hasta balnearios con una amplia oferta de entretenimiento y gastronomía.

Las sorprendentes y desconocidas playas argentinas

Yuco, Neuquén

Conocida como “el Caribe patagónico”, Yuco es una península repleta de pequeñas playas enmarcadas por bosques de arrayanes. Está ubicada sobre el lago Lácar en Neuquén, a 30 kilómetros de San Martín de Los Andes. Su vegetación y senderos permiten realizar trekking y descubrir paisajes inéditos. El agua de las playas es fría y presenta un color turquesa.

Yuco Yuco

Isla Escondida, Chubut

También al sur del país, se encuentra Isla Escondida, un balneario con piletas naturales de agua de mar. Entre las actividades que ofrece, están las extensas caminatas por entre los cuerpos de agua y el avistaje de elefantes marinos, de los que se recomienda tomar una distancia prudencial. Está ubicada a 50 kilómetros al sur de Rawson. Desde allí también se puede hacer avistaje embarcado de toninas overas en Playa Unión o hacer un viaje hasta Punta Tombo, colonia de pingüinos de Magallanes.

Isla Escondida Isla Escondida

Reta, Buenos Aires

Un pequeño pueblo costero de 2.000 habitantes espera a los turistas más curiosos y aventureros en Tres Arroyos. Se trata de Reta, destino de paisaje agreste para quienes buscan alejarse del ajetreo de la gran ciudad. Allí se puede acampar, hacer largas caminatas o pasear por los médanos en moto o cuatriciclo. El agua de las playas de Reta es más cálida que otras de la Costa Atlántica ya que recibe una corriente de Brasil que incrementa su temperatura.

Reta Reta

Bahía de Los Troncos, Río Negro

Otra joya “caribeña” escondida se encuentra en Bariloche y es tan poco explorada que hasta hace unos meses no aparecía en Google Maps. El lugar combina dos de las mejores cosas de argentina: playas con paisajes patagónicos porque, como su nombre lo indica, los caminos están repletos de troncos caídos que sirven de merenderos. Se encuentra en el Circuito Chico camino a Villa Tacul y hay que hacer una breve caminata por medio de un bosque para llegar a la playa.

Bahía de Los Troncos Bahía de Los Troncos

El Nihuil, Mendoza

En San Rafael, rodeada de dunas de arena de hasta 200 metros de altura, se encuentra el lago artificial sobre el río Atuel. A sus orillas el embalse El Nihuil ofrece unas playas ideales para refrescarse los días de calor. Es un espacio para entrar en contacto con la naturaleza y se puede practicar natación, senderismo, equitación, kayak y kitesurfing.

El Nihuil El Nihuil

Buenos Aires Mendoza Chubut Río Negro Neuquén
