Vacaciones 2026: dónde practicar sandboard en medio de la puna jujeña

El Cerro "Huancar" está ubicado en la localidad de Abra Pampa, a sólo 80km de la frontera con Bolivia.

El Huancar, un lugar para el deporte extremo El Huancar, un lugar para el deporte extremo
Hace 2 Hs

En los últimos años, Jujuy se ha convertido en uno de los destinos turísticos más buscados en vacaciones.

En lo profundo de la Puna jujeña, a tan solo 80 kilómetros de la frontera de la Quiaca, se alza majestuoso el Cerro Huancar. Este gigantesco banco de arena es un verdadero regalo de la naturaleza, un tesoro escondido que invita a los aventureros y amantes de la belleza natural a sumergirse en un paisaje impresionante.

El principal atractivo de este lugar son sus impresionantes dunas de arena, que se extienden sobre el horizonte como montañas doradas. Estas dunas ofrecen el escenario perfecto para la práctica del sandboard, un emocionante deporte que combina la destreza del snowboard con el cálido abrazo del sol de altura. Los visitantes pueden deslizarse por las dunas con sus tablas, sintiendo la adrenalina mientras conquistan las laderas de arena.

A pesar de ser un destino poco explotado turísticamente, los amantes del sandboard viajan desde distintos rincones del país y el mundo para disfrutar de este deporte en un entorno tan singular.

La paz y la tranquilidad que se respiran en el Huancar La paz y la tranquilidad que se respiran en el Huancar

Al encontrarse a 3.000 metros de altura, la dificultad para la practica del deporte es elevada. En tanto no se recomienda su practica para personas con hipertensión y afecciones cardiacas.

El Cerro Huancar no es solo para los aficionados al sandboard; también es un lugar para aquellos que desean apreciar la belleza natural en su máxima expresión. La paz y la tranquilidad que se respiran en este entorno son incomparables. Los visitantes pueden caminar por las dunas, observar la flora y fauna únicas de la región y maravillarse con la inmensidad del paisaje. Al pie del cerro existe una laguna, allí se puede hacer avistamiento de aves.

Cómo llegar al Huancar

Tomando la ruta nacional 9 rumbo al norte, el cerro de arena tiene una distancia de 230 kilómetros aproximadamente desde San Salvador de Jujuy, y a siete kilómetros antes de llegar al pueblo de Abra Pampa.

Todo el camino es asfaltado y no presenta mayores dificultades. Se puede llegar en auto o en colectivo de larga distancia, partiendo de la terminal de San Salvador de Jujuy.

Los amantes del sandboard viajan desde distintos rincones del país Los amantes del sandboard viajan desde distintos rincones del país

Datos para tener en cuenta

La comunidad local trabaja en conjunto con autoridades para garantizar la sostenibilidad de esta joya natural. Es por ello que en el ingreso al cerro se cobra $500 por persona para la preservación y limpieza del lugar.

Al pie del cerro y en Abra Pampa se pueden alquilar tablas para la practica del sandboard. Los precios oscilan entre los $1000 y $2000 por día.

El lugar no cuenta con hospedaje, sin embargo, los pueblos más cercanos son Humahuaca, Abra Pampa y la Quiaca, los cuales cuentan con infraestructura.  

El lugar presenta un clima desértico, casi sin lluvia. La temperatura promedio es de 10 grados. Se recomienda llevar ropa de abrigo cerrada por los fuertes vientos que corren durante el día.

