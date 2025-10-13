Vacaciones 2026: dónde practicar sandboard en medio de la puna jujeña

El Cerro Huancar no es solo para los aficionados al sandboard; también es un lugar para aquellos que desean apreciar la belleza natural en su máxima expresión. La paz y la tranquilidad que se respiran en este entorno son incomparables. Los visitantes pueden caminar por las dunas, observar la flora y fauna únicas de la región y maravillarse con la inmensidad del paisaje. Al pie del cerro existe una laguna, allí se puede hacer avistamiento de aves.