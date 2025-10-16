Secciones
Crisis en Venezuela: el chavismo habría ofrecido a EEUU un gobierno de transición sin Nicolás Maduro

Según un diario de la Florida, la propuesta fue realizada por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría propuesto a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro, con el objetivo de preservar la estabilidad política del país, según reveló este jueves el diario Miami Herald, que cita fuentes cercanas a las discusiones.

De acuerdo con el medio estadounidense, Rodríguez, junto con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, y un grupo de altos funcionarios, presentaron dos propuestas avaladas por Maduro a la administración del entonces presidente Donald Trump, con la intermediación de Qatar.

“Con o sin negociación”, Maduro caerá

La primera oferta, presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, planteaba la renuncia de Maduro a cambio de permanecer en Venezuela con garantías de seguridad, mientras Delcy Rodríguez asumiría la presidencia de la República.

Este plan, señala el Herald, guarda similitudes con otro revelado recientemente por The New York Times, en el que Maduro habría ofrecido a Washington abrir el acceso de compañías estadounidenses a proyectos de petróleo y oro, otorgar contratos preferentes, redirigir hacia Estados Unidos las exportaciones de crudo actualmente destinadas a China y finalizar acuerdos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia, consignó el diario Clarín. 

¿Un posible exilio de Nicolás Maduro en Qatar?

La segunda propuesta, según el Miami Herald, fue presentada en septiembre y contemplaba que Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres lideraran un gobierno de transición, mientras Maduro buscaría exiliarse en Turquía o Qatar.

El informe detalla que estas iniciativas fueron transmitidas mediante mediadores qataríes, país donde la vicepresidenta mantiene una “relación significativa” con miembros de la familia real y posee parte de sus activos, según el medio estadounidense.

Maduro califica de “bruja demoníaca” a María Corina Machado

De acuerdo con el diario, ambas propuestas “buscaron persuadir a sectores del gobierno de Estados Unidos que un ‘Madurismo sin Maduro’ podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante”.

