Crisis en Venezuela: el chavismo habría ofrecido a EEUU un gobierno de transición sin Nicolás Maduro

Este plan, señala el Herald, guarda similitudes con otro revelado recientemente por The New York Times, en el que Maduro habría ofrecido a Washington abrir el acceso de compañías estadounidenses a proyectos de petróleo y oro, otorgar contratos preferentes, redirigir hacia Estados Unidos las exportaciones de crudo actualmente destinadas a China y finalizar acuerdos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia, consignó el diario Clarín.