“Con o sin negociación”, Maduro caerá

La opositora sostiene que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y que Edmundo González Urrutia resultó ganador. Lo pinta acorralado, aunque en la televisión estatal el gobernante se muestra sólido. “Estamos dispuestos a ofrecer garantías, que no haremos públicas hasta tanto nos sentemos en la mesa de negociación”, añadió. “Si insiste en aplicar más y más fuerza, las consecuencias serán directamente responsabilidad de él”. ¿Qué consecuencias? “No voy a especular sobre eso. Los venezolanos no tenemos armas, tenemos la palabra, tenemos la organización ciudadana, tenemos la presión, la denuncia”.