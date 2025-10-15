Secciones
“Con o sin negociación”, Maduro caerá

La opositora y premio Nobel de la Paz, Corina Machado, respalda las maniobras militares que ordenó Trump en el Caribe.

Hace 3 Hs

CARACAS, Venezuela.- La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció garantías para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, pero anticipó su caída con o sin negociación, en medio de presiones militares de Estados Unidos.

Machado habló con la agencia de noticias AFP desde la clandestinidad, poco después de obtener el galardón, que dedicó al pueblo venezolano y a su principal aliado Donald Trump.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

Machado respalda estas maniobras militares, aunque evitó pronunciarse sobre una invasión. “La invasión que aquí existe es la de los cubanos, los rusos, los iraníes, Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla de las FARC. Esa es la invasión que hay en Venezuela”, señaló Machado en una videollamada.

“Estamos pidiendo que esas estructuras que han saqueado el país y que dejan esa estela de muerte y de dolor, sean desarticuladas. Maduro tiene la posibilidad de avanzar en una transición pacífica”, añadió. “Con negociación, sin negociación, va a salir del poder”.

La opositora sostiene que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y que Edmundo González Urrutia resultó ganador. Lo pinta acorralado, aunque en la televisión estatal el gobernante se muestra sólido. “Estamos dispuestos a ofrecer garantías, que no haremos públicas hasta tanto nos sentemos en la mesa de negociación”, añadió. “Si insiste en aplicar más y más fuerza, las consecuencias serán directamente responsabilidad de él”. ¿Qué consecuencias? “No voy a especular sobre eso. Los venezolanos no tenemos armas, tenemos la palabra, tenemos la organización ciudadana, tenemos la presión, la denuncia”.

Nuevo ataque

La presión de Estados Unidos volvió a reforzarse ayer. cuando Trump, anunció un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco frente a las costas de Venezuela, con un balance de “seis narcoterroristas muertos”, escribió en su red Truth Social. Es el quinto ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto. Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas.

El ataque se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump. El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

Washington asegura que Maduro es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de forzar un cambio de gobierno en Venezuela.

