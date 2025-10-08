Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Un intercambio de acusaciones y réplicas se produjo en las redes sociales entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el dirigente social Juan Grabois, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de aprobar la extradición a Estados Unidos de Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico.
El cruce se originó luego de que Grabois solicitara públicamente a Bullrich, a través de la plataforma X (antes Twitter), que se reforzara la seguridad de Machado previo a su extradición. "Que la ministra Bullrich ponga inmediatamente seguridad a Fred Machado no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen", escribió el candidato a diputado de Fuerza Patria.
Grabois aprovechó su mensaje para vincular a Machado con la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, quien –según afirmó– fue detenida por transportar cocaína y tendría vínculos patrimoniales con Claudio Ciccarelli, señalado como testaferro de Machado. "La trama narco no termina en Espert", remarcó Grabois en su publicación.
Un fuerte cruce en público
La respuesta de Bullrich no se hizo esperar. "Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes", escribió.
Grabois respondió con un extenso mensaje en el que acusó a la ministra de proferir una amenaza. "¿Sabe qué, señora horrible? Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es así de fácil", replicó. A su vez, negó tener imputación alguna por delitos de robo, estafa, narcotráfico o corrupción, afirmando haber sido sobreseído en todas las causas en las que se lo involucró.
Cabe recordar que Juan Grabois fue quien denunció al candidato José Luis Espert por haber recibido un aporte de U$S200.000 de Machado, denuncia que actualmente está en manos del juez federal de San Isidro, Luis Mirabelli.