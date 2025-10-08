Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Grabois respondió con un extenso mensaje en el que acusó a la ministra de proferir una amenaza. "¿Sabe qué, señora horrible? Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es así de fácil", replicó. A su vez, negó tener imputación alguna por delitos de robo, estafa, narcotráfico o corrupción, afirmando haber sido sobreseído en todas las causas en las que se lo involucró.