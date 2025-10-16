Secciones
Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Conocé las predicciones de los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas horas en todo el país.

El panorama meteorológico de la semana se presenta inestable en diferentes regiones del país. Un sistema frontal de lento avance, originado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, mantendrá condiciones de chaparrones y tormentas muy aisladas. Frente a este contexto, el Servicio Meteorológio Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en siete provincia. La situación más dinámica y potencialmente adversa se espera en el norte de Argentina.

Las tormentas en las zonas afectadas podrán presentarse con importante actividad eléctrica, caída de granizo en forma puntual y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se esperan acumulados de precipitación entre 40 mm y 80 mm, con valores localmente superiores que podrían llegar o incluso superar los 100 mm en el noreste argentino.

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿cuáles son las provincias afectadas?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, rigen alertas amarillas por tormentas fuertes para el jueves en las provincias de Misiones, Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa. Esta situación persistirá durante el viernes, extendiéndose hacia el noroeste argentino, con afectación en Jujuy, Salta y Tucumán.

Una vez que el sistema frontal se desplace completamente hacia el norte, se espera un descenso moderado de las temperaturas. El aire más fresco ingresará detrás del frente, provocando un alivio temporal en el centro y norte del país. Sin embargo, la rotación del viento al sector norte favorecerá un rápido repunte térmico durante el fin de semana.

