Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

El panorama meteorológico de la semana se presenta inestable en diferentes regiones del país. Un sistema frontal de lento avance, originado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, mantendrá condiciones de chaparrones y tormentas muy aisladas. Frente a este contexto, el Servicio Meteorológio Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en siete provincia. La situación más dinámica y potencialmente adversa se espera en el norte de Argentina.