Alerta meteorológica amarilla: se aproximan las tormentas al norte argentino

Esta madrugada a las 6.13 el Sistema de Alerta Temprana (SAT) publicó su última actualización con las alertas meteorológicas de las próximas 72 horas. Desde este martes y hasta el jueves, provincias de diferentes regiones del país se enfrentarán a fenómenos meteorológicos de alta intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional ya emitió las recomendaciones correspondientes para cada caso.
El SAT está compuesto por cuatro niveles de alerta que se corresponden a la intensidad de los fenómenos pronosticados. Cada nivel se corresponde con un color que indica, de forma creciente, la magnitud que tendrán estos fenómenos. El primer nivel es el verde e indica tranquilidad; el segundo, amarillo y anticipa la necesidad de informarse; el tercero, el naranja, indica prepararse; y, el cuarto, el nivel rojo, señala seguir instrucciones oficiales de autoridades locales.
Alerta amarilla por vientos de hasta 90 kilómetros por hora
Este jueves son siete las provincias bajo alerta meteorológica amarilla. El sudeste de Catamarca y La Rioja y el noroeste de San Luis esperan vientos esta tarde con velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. El centro-sur de Mendoza tendrá viento Zonda también que puede provocar reducción de la visibilidad y aumento repentino de la temperatura, también esta tarde. El sudoeste de Neuquén, oeste de Río Negro y centro y noroeste de Chubut esperan lluvias desde esta tarde hasta mañana a la mañana con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros.
El miércoles la región bajo alerta amarilla en la Patagonia se ampliará llegando a afectar el sudoeste de Mendoza, toda Neuquén, la mitad oeste de Río Negro y el oeste y centro de Chubut. El área será alcanzada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Alerta amarilla por tormentas en el norte argentino
Para este jueves el SAT anunció el regreso de las tormentas copiosas en provincias del norte. El este de Formosa, este y sur de Chaco, norte de Corrientes y toda Misiones serán alcanzadas por este fenómeno meteorológico. La población de estas regiones deberá seguir recomendaciones del SMN como no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no permanecer en cuerpos de agua y estar atentos ante la posible caída de granizo.
Las tormentas serán localmente fuertes y se espera que caiga abundante agua en cortos períodos. También puede haber actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.