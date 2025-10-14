Alerta meteorológica amarilla: se aproximan las tormentas al norte argentino

Alerta amarilla por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Este jueves son siete las provincias bajo alerta meteorológica amarilla. El sudeste de Catamarca y La Rioja y el noroeste de San Luis esperan vientos esta tarde con velocidades de hasta 75 kilómetros por hora. El centro-sur de Mendoza tendrá viento Zonda también que puede provocar reducción de la visibilidad y aumento repentino de la temperatura, también esta tarde. El sudoeste de Neuquén, oeste de Río Negro y centro y noroeste de Chubut esperan lluvias desde esta tarde hasta mañana a la mañana con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros.