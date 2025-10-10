Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El verdadero pico de calor se dará entre el viernes 10 (feriado) y el sábado 11 sobre la mitad norte del país. Esto disparará las temperaturas máximas a más de 30° en la mayoría de las áreas, con registros que podrían alcanzar los 40° en el extremo norte. Sin embargo, este calor será el preludio de un marcado desmejoramiento que se consolidará el sábado, según anticipa el meteorólogo Cristian Garavaglia de Meteored.