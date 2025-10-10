Secciones
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Las altas temperaturas continúan en aumento y se espera que en las próximas horas el norte del país alcance los 40°. Para el sábado, se prevé la llegada de fuertes lluvias y tormentas que se desplazarán por distintas regiones.

Hace 1 Hs

Se avecina un giro radical en las condiciones meteorológicas que impactará al país justo en el inicio del fin de semana largo. Hay alerta por fuertes vientos y tormentas con posible caída de granizo para los próximos días en varias provincias.

El verdadero pico de calor se dará entre el viernes 10 (feriado) y el sábado 11 sobre la mitad norte del país. Esto disparará las temperaturas máximas a más de 30° en la mayoría de las áreas, con registros que podrían alcanzar los 40° en el extremo norte. Sin embargo, este calor será el preludio de un marcado desmejoramiento que se consolidará el sábado, según anticipa el meteorólogo Cristian Garavaglia de Meteored.

En el centro del territorio, la formación de un centro de bajas presiones (ciclogénesis), junto a un frente frío asociado, iniciará su avance hacia las provincias del norte, marcando el fin de esta ola de calor.

Una ciclogénesis intensificará las lluvias en el sur de Buenos Aires

Un ciclón extratropical se profundizará entre el sábado y el domingo y avanzará por el centro-sur de Buenos Aires provocando un desmejoramiento generalizado del clima. Todo indica que la franja sur bonaerense será el sector con mayor probabilidad para que se desarrollen lluvias abundantes entre el sábado y domingo. Esto comprende zonas como Bahía Blanca y alrededores, Tres Arroyos, Tandil y buena parte de los balnearios de la Costa Atlántica.

Alerta por fuertes ráfagas del sur en el interior del país

Zonas como La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y el este de Mendoza probablemente no registren lluvias abundantes, pero destacará el fuerte viento sur que motivó al Servicio Meteorológico Nacional ha emitir una alerta oficial a partir de la tarde del sábado.

Riesgo de granizo en algunas tormentas del centro del país este fin de semana

En el norte, las condiciones propiciarán la formación de tormentas aisladas de características fuertes. Esta situación se asociará al avance del frente frío, que se desarrollará entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo en el sur y este de Córdoba, norte de Buenos Aires, Capital Federal y el centro y sur del Litoral, en donde estas tormentas podrían presentar localmente granizo.

Entre la madrugada y la mañana del domingo las tormentas más intensas se moverán rápidamente al noreste argentino, en tanto que perdurarán lluvias y chaparrones sobre buena parte de la provincia de Buenos Aires.

