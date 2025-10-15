Brusco cambio de clima en Argentina: alertan por tormentas y descenso de temperatura en varias provincias

El frente frío comenzará a generar inestabilidad sobre el sudoeste de Buenos Aires y el centro de La Pampa, donde podrían registrarse precipitaciones aisladas y de corta duración. Su avance será gradual durante el jueves y se extenderá hacia el centro del país. Sin embargo, la escasa humedad disponible en la atmósfera limitará la formación de tormentas de intensidad, por lo que solo se esperan lluvias débiles y dispersas en San Luis, Córdoba, Santa Fe, el norte bonaerense y sectores de Entre Ríos.