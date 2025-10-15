Secciones
Brusco cambio de clima en Argentina: alertan por tormentas y descenso de temperatura en varias provincias

Un sistema frontal frío comenzará a avanzar desde el sur del país durante el miércoles, y provocará lluvias y tormentas aisladas en distintas regiones.

Hace 1 Hs

A partir del miércoles, el ingreso de un sistema frontal frío proveniente del sur marcará un cambio en las condiciones meteorológicas de algunas regiones. Además, para este miércoles 15 de octubre rige una alerta amarilla por vientos, y viento zonda en ocho provincias.

El frente frío comenzará a generar inestabilidad sobre el sudoeste de Buenos Aires y el centro de La Pampa, donde podrían registrarse precipitaciones aisladas y de corta duración. Su avance será gradual durante el jueves y se extenderá hacia el centro del país. Sin embargo, la escasa humedad disponible en la atmósfera limitará la formación de tormentas de intensidad, por lo que solo se esperan lluvias débiles y dispersas en San Luis, Córdoba, Santa Fe, el norte bonaerense y sectores de Entre Ríos.

Según detalle el sitio Meteored, el núcleo principal de la actividad más significativa se concentrará sobre el noreste argentino. Durante el jueves, las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones podrían registrar tormentas localmente intensas.

Frente frío en Argentina: lluvias en el norte y regreso del buen tiempo desde el domingo

El viernes, el frente frío continuará su avance hacia el norte y generará precipitaciones sobre una región más amplia. Se prevé que el noreste y el noroeste del país registren lluvias de intensidad variable, mientras que en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos podrían presentarse chaparrones aislados y tormentas localizadas, aunque de carácter irregular.

Con el paso de las horas, las condiciones de inestabilidad tenderán a disminuir. El sistema frontal se debilitará y se desplazará hacia Brasil, permitiendo una mejora paulatina en el centro y norte argentino.

Durante el sábado, se espera el cese de las lluvias en el norte del país, quedando apenas algunos focos aislados en el noroeste. A partir del domingo, el predominio de aire más seco y vientos del sur favorecerá el retorno de la estabilidad y los cielos despejados en la mayor parte del territorio nacional.

Hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento para este miércoles 15 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que al menos ocho provincias se verán afectadas por fuertes ráfagas de viento y emitió una serie de alertas amarillas al considerar que estos fenómenos meteorológicos pueden ser "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, y afectar las actividades cotidianas".

La advertencia del SMN se comunicó a través de su Sistema de Alerta Temprana el martes a la tarde. Allí se especifico que las provincias alcanzadas son: el extremo oeste de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Mendoza, San Luis, Córdoba y Neuquén.

