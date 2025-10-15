Secciones
Llevaban más de 40 kilos de cocaína ocultos en un camión y terminaron detenidos

El procedimiento de GNA se produjo en Santiago del Estero.

Hace 1 Hs

Efectivos de Gendarmeria Nacional (GNA) interceptaron un camión de transporte de cargas peligrosas que había partido de Bolivia y tenía como destino final la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. 

El operativo fue realizado sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 680, efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, junto con personal del Destacamento Móvil 5, 

Durante la inspección, los gendarmes detectaron en el interior de la cabina 14 paquetes rectangulares envueltos en sábanas. Al profundizar la requisa, hallaron además otros 31 paquetes con características similares, esta vez ocultos dentro de una caja de cartón.

Las pruebas de campo Narcotest realizadas sobre el contenido de los paquetes arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 46 kilos y 842 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, los efectivos procedieron al secuestro del estupefaciente y a la detención de dos hombres de nacionalidad boliviana, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

