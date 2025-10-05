Secciones
Seguridad

Aguilares: hallaron más de 4 kilos de marihuana ocultos en el equipaje de una pasajera que viajaba a Catamarca

La mujer quedó detenida tras un operativo realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional N° 38. La droga estaba acondicionada en cuatro paquetes dentro de su bolso de mano.

Aguilares: hallaron más de 4 kilos de marihuana ocultos en el equipaje de una pasajera que viajaba a Catamarca
Hace 1 Hs

Efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería Nacional secuestraron más de 4 kilos de marihuana durante un control de rutina realizado sobre un colectivo de larga distancia que circulaba con itinerario Salta – San Fernando del Valle de Catamarca.


Durante la inspección de la bodega del ómnibus, los gendarmes percibieron un fuerte olor característico a cannabis sativa, lo que los llevó a revisar un bolso de mano sospechoso.


Tras identificar a la propietaria —una mujer mayor de edad—, los funcionarios realizaron la requisa del equipaje y hallaron cuatro paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal.


Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de marihuana (cannabis sativa), con un peso total de 4 kilos 325 gramos.


Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se ordenó el decomiso del estupefaciente y la detención de la pasajera, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 sobre tenencia y tráfico de drogas.


En el procedimiento también participó personal del Escuadrón 67 “Catamarca”, que colaboró con las tareas de apoyo y coordinación del operativo.

Temas TucumánAguilares
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

El avance de los “barones del azúcar”
4

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
5

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
Facundo Ale será trasladado al penal de Benjamín Paz

Facundo Ale será trasladado al penal de Benjamín Paz

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Se espera otra jornada calurosa en Tucumán

Se espera otra jornada calurosa en Tucumán

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

El avance de los “barones del azúcar”

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

Comentarios