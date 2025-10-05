Aguilares: hallaron más de 4 kilos de marihuana ocultos en el equipaje de una pasajera que viajaba a Catamarca

Efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería Nacional secuestraron más de 4 kilos de marihuana durante un control de rutina realizado sobre un colectivo de larga distancia que circulaba con itinerario Salta – San Fernando del Valle de Catamarca.
Durante la inspección de la bodega del ómnibus, los gendarmes percibieron un fuerte olor característico a cannabis sativa, lo que los llevó a revisar un bolso de mano sospechoso.
Tras identificar a la propietaria —una mujer mayor de edad—, los funcionarios realizaron la requisa del equipaje y hallaron cuatro paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal.
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de marihuana (cannabis sativa), con un peso total de 4 kilos 325 gramos.
Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se ordenó el decomiso del estupefaciente y la detención de la pasajera, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 sobre tenencia y tráfico de drogas.
En el procedimiento también participó personal del Escuadrón 67 “Catamarca”, que colaboró con las tareas de apoyo y coordinación del operativo.