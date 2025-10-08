Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El secuestro de 56 kilos de marihuana se transformó en un punto clave de la investigación para dos señalados por ser narcos y que fueron detenidos luego del tiroteo que se registrara en una fiesta electrónica desarrollada en Tafí Viejo. Pero también podría ser la salvación para uno de ellos.
La semana pasada, la Policía encontró en un camión 56 kilos de marihuana. Esa droga era trasladada desde la localidad salteña de Metán a nuestra provincia. Supuestamente, el hallazgo se concretó porque el dueño del camión había denunciado su robo y, como tenía sistema de rastreo satelital, el vehículo se detuvo.
Según trascendió en las últimas horas, surgieron indicios de que parte de esa carga terminaría en manos de Javier “Chuky” Casanova, detenido porque habría protagonizado un tiroteo con Facundo Ale, que también está con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz.
Walter “Petiso” David, que se entregó ayer en la Justicia Federal, también podría ser el destinatario de la sustancia decomisada, según la investigación que desarrollan las autoridades. Si esto se confirma, su estrategia defensiva se derrumbaría.
Droga "plantada"
Los familiares del integrante del clan Los Gardelitos denunciaron que la Policía se quedó con parte de la droga secuestrada en ese procedimiento para ponerla en su vivienda de Yerba Buena. Esa casa fue allanada el jueves pasado y por esa razón se ordenó su detención.
Sus defensores presentaron un escrito solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para que se preserve la marihuana incautada en ese procedimiento. Su intención es que se haga una pericia para demostrar que el cannabis, por sus componentes y el envoltorio, formaba parte de la misma carga.
Fuentes judiciales están analizando los pasos a seguir porque consideran que ese examen no sería determinante, ya que consideran que podría tratarse de dos compras diferentes realizadas a un mismo proveedor.