Qué lugar obtuvo la tucumana Eugenia Rodríguez en la polémica final de La Voz Argentina

Las razones por las cuales decidió contar el detrás de escena del programa más visto de la pantalla chica fueron: “Lo cuento así para que se entienda el porqué de la poca emoción para un laburo muy groso, porque para que ese programa salga al aire hay una producción de la concha de la lora, muy zarpada. Fue un éxito de punta a punta, fue espectacular y esto lo cuento para que también se entienda. Se grabó cuatro veces“. Otra de las cosas que cuestionaron fue que tan solo se anunció el primer puesto, el resto fue por medio de las redes sociales, esto se debió simplemente a las matemáticas, ya que las posibilidades y las combinaciones eran infinitas.