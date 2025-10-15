Secciones
Qué lugar obtuvo la tucumana Eugenia Rodríguez en la polémica final de La Voz Argentina

Eugenia Rodríguez hizo historia en la final de La Voz Argentina, pero el final fue polémico. ¿Qué puesto obtuvo la tucumana en el controvertido cierre del show?

Hace 2 Hs

La gran final de La Voz Argentina 2025 no solo coronó a Nicolás Behringer como campeón, sino que desató una fuerte polémica en redes sociales debido a la manera en que la producción de Telefe manejó la revelación de los resultados. En medio de un cierre abrupto que indignó a la audiencia, una de las grandes incógnitas que quedó flotando fue el destino final de Eugenia Rodríguez, la tucumana representante del Team Miranda!. ¿Qué puesto obtuvo tras el triunfo del integrante del Team LuckRa?

La final de La Voz Argentina desató una ola de críticas en las redes sociales, donde los usuarios percibieron la falta de emoción de los participantes y del jurado tras el anuncio del triunfo de Nicolás Behringer. En ese sentido, Nico Occhiato (el conductor del ciclo) reveló por qué gala decesiva del certamen de talentos fue tan deslucida y poco atrapante.

“Fue grabada. Una cag... que sea grabada, no sé si esto se cuenta, pero digo la verdad, no depende ni de mí ni de la producción, depende de la necesidad del canal”. Y siguió: “Hasta el corte se grabó todo el programa, cuando yo vuelvo del corte. Del corte hasta el final se grabaron cuatro programas distintos, en donde yo sacaba y en uno ganaba Alan Lez, en el segundo gana Eugenia. Todos actuaron que ganaron", contó. "Eso hizo que la final pierda emoción", agregó.

Durante su descargo, Occhiato también contó cómo quedaron los puestos de los otros participantes tras la consagración de Nicolás por el voto de la audiencia. "Alan quedó en segundo lugar, Milagros en tercer y Eugenia en cuarto", remarcó. "Eso quedó pendiente pero era imposible grabar las infinitas opciones", cerró.

Las razones por las cuales decidió contar el detrás de escena del programa más visto de la pantalla chica fueron: “Lo cuento así para que se entienda el porqué de la poca emoción para un laburo muy groso, porque para que ese programa salga al aire hay una producción de la concha de la lora, muy zarpada. Fue un éxito de punta a punta, fue espectacular y esto lo cuento para que también se entienda. Se grabó cuatro veces“. Otra de las cosas que cuestionaron fue que tan solo se anunció el primer puesto, el resto fue por medio de las redes sociales, esto se debió simplemente a las matemáticas, ya que las posibilidades y las combinaciones eran infinitas.

