Eugenia Rodríguez en "La Voz Argentina": el final de un programa, el inicio de una carrera

Su evaluación fue luego hacia sus coaches: “lo que Ale y Juli nos dijeron a todos los de su equipo fue que teníamos que pensar no tanto en el programa como en lo que queremos hacer de acá en más; cuestionarnos mucho porque esta experiencia termina aunque haya llegado a lo más lejos que se puede como en mi caso. Nos guiaron con mucho cariño y mucho humor, mucha liviandad de no tomarse las cosas tan en serio, estamos haciendo música no operando gente, y nada es de vida o muerte. Esto es entretenimiento, y mientras mejor la pasamos nosotros, también lo pasa la gente que está viendo”.