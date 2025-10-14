La final de La Voz Argentina y el estreno de MasterChef Celebrity: así quedó el rating

Telefe experimentó un nuevo gran lunes, gracias a una programación especial: la esperada final de La Voz Argentina 2025 y el comienzo de MasterChef Celebrity recalentaron la pantalla chica. Ambos espectáculos generaron un marcado interés en el público, confirmando que la audiencia sigue atenta a los formatos de competencia.
La ultima emisión del concurso de canto y el inicio del reality de cocina elevaron significativamente el uso televisivo. Si bien los números de audiencia quedaron lejos de los 20 puntos que coronaban la competencia en otras épocas, ambos ciclos consiguieron ser líderes en su franja. La edición 2025 de MasterChef Celebrity marcó su debut inmediatamente después de La Voz Argentina, aprovechando un alto piso de audiencia.
Cómo fue el rating de La Voz Argentina 2025
La segunda parte de la final de La Voz Argentina inició su emisión después de las 21:35, contando con la participación de Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez. El programa de canto comenzó con un piso de 12.6 puntos de audiencia, un buen inicio para el cierre del ciclo. Al momento en que Nicolás Occhiato anunció a Nicolás Behringer como el triunfador del ciclo 2025, el talent show subió a 17.5 puntos.
El desenlace del concurso despertó una controversia inesperada al decidir no revelar los puestos del resto de los participantes en vivo, algo que resultó desafortunado para el canal. No se informaron los porcentajes obtenidos por Alan, Milagros o Eugenia al aire, rompiendo con la tradición del formato. Esta falta de transparencia restó emoción al momento decisivo y despertó el fastidio de la audiencia, que manifestó su enojo en la red social X.
Cuánto midió el arranque de MasterChef Celebrity
MasterChef Celebrity 2025 comenzó con una excelente marca de rating, logrando un piso inicial de 16.4 puntos al presentarse a los concursantes. El ciclo de cocina, conducido por Wanda Nara, mostró a los 24 famosos que serían parte de la competencia culinaria. Mientras Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui observaban la presentación, el envío alcanzó los 17.4 puntos al conocer las primeras confesiones de los participantes.
El reality consiguió su pico máximo de audiencia cuando llegó a 18.1 puntos, liderando la franja nocturna. El ascenso ocurrió en el segmento donde las celebridades prepararon platos de bodegón, con un visible desconocimiento de cómo ejecutarlos. Entre los aspirantes que lograron subir al balcón de beneficios se encontraron las duplas de Sofi y el Peque, Marixa con Evangelina, y Alex junto a Eugenia. La noche terminó con un registro de 12.6 puntos al momento de la despedida, completando el programa sin realizar pausas comerciales.