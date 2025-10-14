Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

La final de La Voz Argentina y el estreno de MasterChef Celebrity: así quedó el rating

Ambos espectáculos generaron un marcado interés en el público, confirmando que la audiencia sigue atenta a los formatos de competencia.

La final de La Voz Argentina y el estreno de MasterChef Celebrity: así quedó el rating
Hace 2 Hs

Telefe experimentó un nuevo gran lunes, gracias a una programación especial: la esperada final de La Voz Argentina 2025 y el comienzo de MasterChef Celebrity recalentaron la pantalla chica. Ambos espectáculos generaron un marcado interés en el público, confirmando que la audiencia sigue atenta a los formatos de competencia.

MasterChef Celebrity 2025: el comentario de Maxi López que hizo reír hasta a Wanda Nara

MasterChef Celebrity 2025: el comentario de Maxi López que hizo reír hasta a Wanda Nara

La ultima emisión del concurso de canto y el inicio del reality de cocina elevaron significativamente el uso televisivo. Si bien los números de audiencia quedaron lejos de los 20 puntos que coronaban la competencia en otras épocas, ambos ciclos consiguieron ser líderes en su franja. La edición 2025 de MasterChef Celebrity marcó su debut inmediatamente después de La Voz Argentina, aprovechando un alto piso de audiencia.

Cómo fue el rating de La Voz Argentina 2025

La segunda parte de la final de La Voz Argentina inició su emisión después de las 21:35, contando con la participación de Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Amud y Eugenia Rodríguez. El programa de canto comenzó con un piso de 12.6 puntos de audiencia, un buen inicio para el cierre del ciclo. Al momento en que Nicolás Occhiato anunció a Nicolás Behringer como el triunfador del ciclo 2025, el talent show subió a 17.5 puntos.

El desenlace del concurso despertó una controversia inesperada al decidir no revelar los puestos del resto de los participantes en vivo, algo que resultó desafortunado para el canal. No se informaron los porcentajes obtenidos por Alan, Milagros o Eugenia al aire, rompiendo con la tradición del formato. Esta falta de transparencia restó emoción al momento decisivo y despertó el fastidio de la audiencia, que manifestó su enojo en la red social X.

Cuánto midió el arranque de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 comenzó con una excelente marca de rating, logrando un piso inicial de 16.4 puntos al presentarse a los concursantes. El ciclo de cocina, conducido por Wanda Nara, mostró a los 24 famosos que serían parte de la competencia culinaria. Mientras Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui observaban la presentación, el envío alcanzó los 17.4 puntos al conocer las primeras confesiones de los participantes.

El reality consiguió su pico máximo de audiencia cuando llegó a 18.1 puntos, liderando la franja nocturna. El ascenso ocurrió en el segmento donde las celebridades prepararon platos de bodegón, con un visible desconocimiento de cómo ejecutarlos. Entre los aspirantes que lograron subir al balcón de beneficios se encontraron las duplas de Sofi y el Peque, Marixa con Evangelina, y Alex junto a Eugenia. La noche terminó con un registro de 12.6 puntos al momento de la despedida, completando el programa sin realizar pausas comerciales.

Temas Wanda NaraTelefeSoledad PastoruttiMaxi LópezLali EspósitoAle SergiNicolás Occhiato
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
3

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
4

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado
6

Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado

Más Noticias
Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Comentarios