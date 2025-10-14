La final de La Voz Argentina y el estreno de MasterChef Celebrity: así quedó el rating

El reality consiguió su pico máximo de audiencia cuando llegó a 18.1 puntos, liderando la franja nocturna. El ascenso ocurrió en el segmento donde las celebridades prepararon platos de bodegón, con un visible desconocimiento de cómo ejecutarlos. Entre los aspirantes que lograron subir al balcón de beneficios se encontraron las duplas de Sofi y el Peque, Marixa con Evangelina, y Alex junto a Eugenia. La noche terminó con un registro de 12.6 puntos al momento de la despedida, completando el programa sin realizar pausas comerciales.