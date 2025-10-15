3I/ATLAS: ¿es un cometa o una nave extraterreste?

Pero es la órbita del 3I/ATLAS la que más ha sorprendido a los expertos. Su trayectoria coincide casi exactamente con el plano orbital de los planetas, con una desviación de apenas cinco grados, y presenta un movimiento retrógrado (opuesto al del resto de los cuerpos del sistema solar), con una excentricidad superior a 6, la más alta registrada hasta ahora. A diferencia de otros cometas, solo muestra aceleración gravitacional, sin componentes no gravitacionales asociados a la desgasificación.