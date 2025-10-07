3I/Atlas, el cometa que desconcierta a la ciencia, podría provenir de la frontera más “salvaje” de la galaxia

3I/Atlas llamó la atención desde el primer momento en que en junio los científicos descubrieron que vino de visita a nuestro Sistema Solar. Mientras tanto, los astrónomos buscan entender su enigmática historia, algo que parece haber sido revelado en un último estudio que modela los últimos cuatro millones de años de viaje del cometa por nuestra Vía Láctea. Y parece que su origen está muy, muy lejos en los confines de nuestra galaxia.
Mientras 3I/Atlas se dirige al centro de nuestro Sistema Solar, tras haber pasado próximo a Martes, los científicos descubren aspectos fascinantes del cometa interestelar que viaja a una velocidad récord de 210 000 km/h. Una nueva investigación pulseada en el servidor de preimprsiones arXiv y citada por Live Science hizo el mayor esfuerzo por determinar los orígenes del cometa a partir de la influencia de estrellas cercanas.
El estudio que buscó sus orígenes
Utilizando datos del telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea, ahora retirado, los autores del estudio rastrearon la trayectoria del cometa 4,27 millones de años atrás e identificaron 62 estrellas cercanas que el objeto interestelar probablemente encontró en su camino. Utilizando los datos de alta definición de Gaia sobre los movimientos, velocidades y tamaños de las estrellas, los autores del estudio concluyeron que ninguna de ellas alteró significativamente la órbita del cometa, lo que sugiere que no se originó cerca de nosotros, señalaron desde el medio citado.
"Hemos descubierto que ninguna de las estrellas en la vecindad solar puede explicar la trayectoria y la alta velocidad de 3I/ATLAS", declaró a Live Science por correo electrónico Xabier Pérez-Couto , autor principal del estudio y estudiante de posgrado en astrofísica de la Universidade da Coruña (España). Solo una estrella cercana, con una masa equivalente al 70 % de la del Sol, parece haber influido en la trayectoria del cometa, pero su impacto fue insignificante, añadieron los investigadores en su artículo.
Estos resultados llevaron al equipo a postular que "3I/Atlas es un objeto muy antiguo, que estuvo viajando durante [miles de millones de años], y que su origen pertenece al borde del disco delgado", advirtió Pérez-Couto.
En el límite de la galaxia
Las galaxias espirales como la Vía Láctea dividen sus estrellas en un disco delgado, más joven y pequeño, y un disco grueso, más ancho y envuelto alrededor de los bordes del disco delgado que cesó su formación estelar hace mucho tiempo.
Desde Science Alert advierten que si el cometa 3I/Atlas se originó en el límite de estos dos discos, podría significar que el objeto es increíblemente antiguo: posiblemente 10 000 millones de años , lo que lo convierte en más del doble de la edad de nuestro Sol, de aproximadamente 4.000 millones de años. Según Pérez-Couto, el cometa probablemente fue expulsado del disco primigenio de un sistema planetario temprano, lo que podría convertirlo en una valiosa cápsula del tiempo de la antigua Vía Láctea.
Así es que este nuevo estudio sugiere que el visitante interestelar vino de muy lejos, posiblemente originado en la frontera salvaje donde se encuentran las estrellas más antiguas y las más jóvenes de la galaxia. De ser así, el cometa podría ser una reliquia de la galaxia primitiva, más antigua que el Sol de la Tierra.