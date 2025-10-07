3I/Atlas, el cometa que desconcierta a la ciencia, podría provenir de la frontera más “salvaje” de la galaxia

El estudio que buscó sus orígenes

Utilizando datos del telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea, ahora retirado, los autores del estudio rastrearon la trayectoria del cometa 4,27 millones de años atrás e identificaron 62 estrellas cercanas que el objeto interestelar probablemente encontró en su camino. Utilizando los datos de alta definición de Gaia sobre los movimientos, velocidades y tamaños de las estrellas, los autores del estudio concluyeron que ninguna de ellas alteró significativamente la órbita del cometa, lo que sugiere que no se originó cerca de nosotros, señalaron desde el medio citado.